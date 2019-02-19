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7-летняя россиянка с синдромом Дауна стала моделью 

Рамблер 1 час назад
7-летняя Наташа Литвиненко из Ростова-на-Дону — начинающая фотомодель. Сейчас этим сложно кого-то удивить, но есть одно но: у Наташи синдром Дауна. Но мама девочки не смирилась с диагнозом и активно занимается малышкой. Папа Наташи, узнав о болезни дочери, ушёл из семьи, но мама не опустила руки. Когда девочке было полтора года, мама отвела её в развивающую студию, в три года Наташа начала заниматься в арт-студии. Сейчас кроха ходит в детский сад, посещает воскресную и цирковую школы и театры, а в будущем мама намерена записать её в музыкальную школу. Но больше всего Наташе нравится быть моделью, и мама готова продолжать делать всё, чтобы Наташа стала известной.
Дети , Видео , Здоровье
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