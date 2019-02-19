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Может ли у кареглазой пары родиться голубоглазый малыш 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos
Если вы с детства мечтали, что у вас будут голубоглазые дети, но вышли замуж за мужчину с карими глазами, имея при этом глаза того же оттенка, не стоит думать, что вашей мечте не суждено сбыться. Вероятность того, что в вашей паре родится ребенок со светлыми глазами, все же есть.
Стоит отметить, что встречается такое исключение достаточно редко. Родителями голубоглазых сына или дочки удается стать лишь 6,25% кареглазых родителей. Повезет вам или нет, спрогнозировать нельзя. Но исключать такую вероятность тоже не стоит.
Дело в том, что ребенок «копирует» две версии одного гена: от обоих родителей. Эти версии носят красивое название «аллели». Так вот аллель одного из родителей всегда доминирует над другой. Чаще всего доминантным геном бывает карий цвет глаз, который «подавляет» рецессивный ген глаз голубого цвета. Именно поэтому у родителей с карими глазами чаще всего на свет появляются дети с радужной оболочкой того же цвета.
Рецессивный же аллель проявляется чаще всего, если находится в паре с таким же рецессивным аллелем. Но если один из родителей (кареглазый) является носителем этого «непроявляющегося» аллеля (светлые глаза были у близких родственников в предыдущем поколении), то он вполне может передать его ребенку. Говоря проще, малыш, родившийся у кареглазых родителей, может унаследовать голубой цвет глаз от бабушки или дедушки.
А вот наоборот этот «фокус» не работает: в паре, где оба супруга имеют голубые глаза, кареглазый малыш не родится.
Женский форум
Дети
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