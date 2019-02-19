Девочка хочет лишить свою мать родительских прав

Кристина Нестерук год назад взяла опеку над своими младшими братьями после того, как умер ее отец. А родительница девушки ушла из дома еще шесть лет назад, но теперь требует вернуть ей опеку над наследниками.

19-летняя Кристина Нестерук из поселка Павловский, Челябинской области, требует, чтобы ее маму лишили родительских прав за то, что она всю жизнь изменяла ее отцу, а шесть лет назад также бросила своих пятерых детей: старшего сына, дочь и еще троих маленьких детей. Все эти годы мама девушки появлялась изредка и требовала пособие, которое выплачивается на содержание детей. Семья Нестерук выживала, как могла. Им помогали жители всей деревни. Сейчас мама Кристины вновь вышла замуж и хочет вернуть детей. В селе тем временем ходят слухи, что женщина сбежала из-за того, что боялась раскрыть свою тайну. Многие подозревают, что все ее дети рождены от разных отцов.

На днях Нестерук стала героиней передачи «Прямой эфир». Девушка рассказала, как в юном возрасте взяла опеку над тремя младшими братьями и начала о них заботиться. По словам Кристины, мама их бросила, когда она еще училась в девятом классе. «Она уехала будто увезти моего старшего брата в Ворск, другой город, а сама исчезла. Потом я ее видела с этим же человеком, с которым она сейчас проживает. Это было через два дня после того, как она уехала», — поделилась девушка. Она отметила, что на тот момент ее отец еще был жив. Он любил жену и прощал ей все. Теперь Кристина намерена лишить свою маму родительских прав. «Она никогда не изменится. Когда отец умер, она даже не узнала, как живут дети, на что они живут. Она уехала, она пропала. Мне пришлось ехать в опеку и оформлять временное опекунство», — отметила Нестерук.

Кадр из передачи "Прямой эфир"

Сейчас девушка и ее братья живут в доме купленном на материнский капитал. Она не может работать, так как один из ее братьев инвалид и ему требует постоянный уход и внимание. Несмотря на это, холодильник у них всегда полон продуктов, а Кристина также ведет хозяйство, но денег все равно не хватает. По ее словам, особенно дорого обходится отопление. Девушка рассказала, что со временем все чаще ее мама стал приходить и требовать отдать детское пособие. «Однажды она даже приехала с мужчинами и они избили отца», — призналась Кристина.

В студии появилась и сама Наталья Коптягина. Она встала на колени перед дочерью и попросила у нее прощения. «Кристина прости меня, если я в чем-то виновата, но я никогда вас не бросала. Я тебя тоже прощу, если ты признаешь, что не права», — обратилась женщина к наследнице. Однако позже она заявила, что дочь сделал ей много плохого. «Меня не было, но не шесть лет», — отметила Наталья. Она пояснила, что ушла из дома, когда муж стал пить и отказывался работать. «Я уехала, когда младшему сыну был не год, а три года. Я поехала искать работу», — заявила женщина. Однако Кристина заверила, что ее мама врет.

В студии также появился и новый муж Натальи Алексей. Он заявил, что готов забрать детей своей возлюбленной, чтобы они жили в его доме. Мужчина признался, что начал встречаться с Натальей, когда она еще была замужем за первым супругом. Он также отметил, что сразу хотел забрать женщину и ее пятерых детей, но служба опеки не позволила этого делать. Алексей не верит в то, что его возлюбленная ранее была неверной супругу и имела много романов. А вот старший сын и даже отец Натальи настроены против нее. Они выступают против того, чтобы она снова воспитывала детей. В конце передачи в студии появились все сыновья женщины Иван, Константин и Борис. Мальчики даже не обняли свою маму и сели рядом с сестрой. Также был сделан ДНК-тест, чтобы выяснить, наговаривают на Наталью жители деревни или она была верна своему первому мужу. Экспертиза показала, что все три младших сына женщины имеют одного биологического отца. Гости в студии посоветовали Наталье не рушить семью, а дать мальчикам расти со своей сестрой. Они считают, что женщине нужно просто помогать наследникам, чтобы они постепенно к ней привыкли.