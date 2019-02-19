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Женщина отказалась рожать посреди схваток и сослалась на свою девственность 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Жительница Китая отказалась рожать ребенка посреди схваток, утверждая, что никогда не вступала с мужчиной в интимную связь. Об этом сообщает The Mirror.
20-летняя девушка из китайского города Гуйян (Guiyang), провинция Гуйчжоу, поступила в больницу 6 февраля с болями в области живота. По данным врачей, она не заметила беременности из-за лишнего веса. Пациентка всячески отказывалась рожать ребенка и настаивала, чтобы медики сделали тест на девственность.
Беременная китаянка мешала хирургам принять у нее роды, настаивая на врачебной ошибке. Она заявила, что «не любит мужчин» и «никогда не встречалась с молодым человеком, тем более не занималась сексом». На вопрос доктора, могла ли она до беспамятства напиться на вечеринке и случайно забеременеть, она категорически отвечала, что «не переносит алкоголь».
Несмотря на запреты пациентки, плод извлекли из живота матери посредством кесарева сечения. Новорожденного ребенка передали ее родителям, поскольку женщина не захотела к нему приближаться.
На данный момент неизвестно, планирует ли китаянка передать младенца в детский дом, а также кто приходится ребенку отцом.
Ранее в феврале стало известно о жителе Индии, который собрался подать в суд на родителей за то, что те произвели его на свет, не спросив его согласия. Мужчина считает, что детей в мире ждет только страдание, поэтому людям не стоит размножаться. Он сравнивает рождение и воспитание детей с «похищением и рабством».
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