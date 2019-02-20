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Австралийку шокировал пенис у игрушечного льва 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Посещение магазина в зоопарке оказалось гораздо более познавательным, чем надеялась мать троих детей Таня Хусну. Об этом она рассказала New York Post.
33-летняя профессиональная блогерша из Мелтона была шокирована, когда ее четырехлетний сын показал ей, что у купленного в зоопарке Мельбурна льва есть первичные половые признаки. Она проверила приобретенных там же слона и бегемота, но не нашла у них излишних физиологических подробностей.
Таня была возмущена их наличием у игрушек для детей старше четыре лет. По ее мнению, только родители могут рассказывать отпрыскам о гениталиях. Женщина хочет, чтобы зоопарк прекратил продавать безнравственные игрушки.
Дочь и близнецы Тани в голос хохотали над своим открытием, и поспешили поделиться им с другими туристами, которые также не смогли скрыть улыбку. Таня призналась, что смотреть на это было забавно.
Пользователи однако же не поспешили разделить ее возмущение, а посоветовали найти хобби.
«Такое чувство, что некоторые люди специально выискивают что-нибудь, чтобы обидеться», — предположил один из комментаторов.
Другой отметил, что микроскопический размер гениталий действительно может стать проблемой для льва. Кое-кто возопил о дискриминации, которой подверглись слон и бегемот, у которых под хвостом совсем ничего не оказалось.
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