Дочь Даны Борисовой рассказала правду о матери 

Звёзды любят устраивать шоу из своих романов. Если же отношения заканчиваются свадьбой, то тут фантазия знаменитостей не знает границ: глянцевые журналы пестрят яркими фото и праздничными интервью. Однако и разводы селебрити обставляют не менее пышно, особенно если им предстоит делить имущество и детей. Войны за звёздных наследников — одна из любимейших тем ток-шоу, куда все стороны приходят ради скандалов. Почему футболист Денис Глушаков планировал отобрать детей у экс-супруги, а потом совсем забросил их? Как Дана Борисова отвоевала право на воспитание дочери? Зачем футболист Александр Кержаков отнимает детей у бывших супруг? Смотрите видео и узнайте о звёздных войнах за детей.