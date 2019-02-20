9 глупых фраз окружающих, которые бесят всех мам

Каждая мама хоть раз да слышала реплики, о которых пойдёт речь. Но если одна не обратит на них внимания, то другую они доведут до белого каления. Как не реагировать на бестактность «мимокрокодилов»? Порой достаточно просто понять, почему люди это говорят.

Призывы рожать еще

«Когда за вторым?», «У вас 2 девочки и 1 мальчик? Нужен ещё богатырь для симметрии!». По сути, это всего лишь клише, которые люди выпаливают на автомате. А на деле им все равно на количество и пол ваших детей. Думаете, соседка реально требует от вас троих и побыстрее? Она просто ляпнула не подумав. И все!

Сравнение с другими детьми

«Ваш ещё не…? А наш в этом возрасте уже!» Однажды вам намекнут: ваш ребёнок — ужасно отсталый по сравнению с их вундеркиндом. Который на горшок ходит с двух месяцев, а говорит с пяти. Но ведь человек может просто не помнить, когда его дитя совершило очередной скачок в развитии. Особенно если «дитю» уже 40 лет. Или принимает желаемое за действительное, считая «агу-агу» полноценной речью. Стоит ли на такое обижаться?

Запугивание ужасным будущим

Если беременность проходит легко, малину испортит фраза: «Пока наслаждайся, вот родишь и начнётся». Не началось? Младенец спит всю ночь и не знает колик? Что ж: «С маленьким легко, вот подрастёт — узнаешь». Обычно так говорят те, чей опыт материнства весьма печален. Им невозможно поверить, что кого-то все хорошо. У них было плохо — как может быть иначе? Пусть тешат себя надеждой, что однажды и вам достанется. Пожалейте их — что только не болтнешь с отчаяния…

Жалобы бабушек в ответ на ваши

«А чего ты ждала? Это же ребенок! А мы как растили?». Если не считать мультиварок и подгузников, материнство за годы мало изменилось. Те же папы, пропадающие на работе, те же колики, кризисы сна, болячки, какашки и мама, страдающая без самореализации. Что движет бабушкой, упрекающей вас в нытье? Воспоминания, боль узнавания и, увы, радость, что не ей одной предназначался этот ад. Она хочет закончить фразу так: «Но я же справилась, и ты сможешь». Но почему-то никогда не заканчивает. А в глубине души жалеет и понимает вас. Закончите за неё эту фразу и злость уйдёт.

«Это девочка или мальчик?»

Ваш сын в темно-синем костюме с ракетами катается на тюбинге с Человеком-пауком? Если у него большие глаза и пухлые губки, вас все равно спросят, не девочку ли вы так нарядили. Войдите в положение собеседника: ваш ребёнок чрезвычайно мил — немудрено усомниться!

Вопросы про беременность

«А беременность запланированная? Кого хотите: мальчика или девочку?» Какая разница, если вы УЖЕ беременны и в вас УЖЕ сидит дитя определённого пола! Но любопытство у многих в крови, как обжорство или нимфомания. И проще списать все на неумение с ним бороться и сразу простить, чем 2 недели дуться и переживать.

Рассуждения насчёт имени

«У вас Юрий? В честь Гагарина или в честь прадеда?» — гадать, почему вас угораздило так назвать ребёнка, будут все. И спрашивать — тоже, опять-таки из любопытства, которое мы договорились прощать. «Как-то слишком просто, так уже не называют», — а так говорят, чтобы подчеркнуть свою осведомленность в сфере имён. Видимо, человеку больше не в чем самоутвердиться и стоит просто пропустить подкол мимо ушей.

Соревнование в тяжести болячек

«Ваши болячки — ерунда, вот у нас было…» Своя рубашка ближе к телу, и ваша корь не так страшна для тёти Светы, как однодневная аллергия у её любимого Павлика. Войдите в её положение: она не спала всю ночь, не давая Павлику чесаться, ей правда было очень трудно. И когда она говорит подобное, цель у неё одна: успокоить. Пусть и со странным посылом: мы пережили аллергию, и вас ваша корь не убьёт.

Советы по воспитанию

«Вы не даёте витамин Д?», «Ещё не учите английский алфавит?». Думаете, люди льют тонны советов, чтобы принизить ваши методы воспитания? Нет! Они просто… хотят вам помочь. Допустим, у их детей был рахит, и они убеждены на 100%, что без препаратов и ваш заболеет. А они не хотят ему зла! Согласитесь, от этого понимания сразу становится легче жить. И дорога, вымощенная чужими благими намерениями, уже не ведёт вас в ад отчаяния и злости.