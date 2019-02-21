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Трехлетка лихо ушла от полицейской погони 

Рамблер 1 час назад
Полицейский патруль в Роттердаме (Нидерланды) устроил гонку с трёхлетней девочкой. Отец девочки запечатлел, как лихо она оторвалась от полиции на четырёхколёсном розовом велосипеде. Стражи порядка, увидев кроху на улице, предложили ей посоревноваться в скорости, малышка согласилась и одержала победу. Полицейские не стали арестовывать велосипедистку за нарушение скоростного режима, а пользователи интернета умилились этому ролику и начали отпускать шутки. Некоторые отметили, что, суда по тому, как неслась по дороге малышка, она употребляет какой-то допинг, другие же в шутку предполагали, что кроха — рецедивистка, скрывающаяся от копов.
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