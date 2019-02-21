Насколько безопасны детские пюре из магазина

Детское питание — продукт особый. У малышей ещё несовершенная пищеварительная система, да и сам организм всё ещё формируется, поэтому еда для них должна быть максимально полезной. Детские пюре должны производиться по ГОСТу, установленному в 2005 году, но сегодняшние производители не указывают на упаковке, что их продукция создана по стандарту. Говорит ли пометка, что детское пюре создано по ТУ, о том, что это продукт некачественный? Как мухлюют производители с рецептурой пюре для прикорма младенцев? Все ли представленные на прилавках продукты для детей действительно безопасны? Смотрите ролик и узнайте, пюре каких марок принесут пользу малышам, а какие навредят.