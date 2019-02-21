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Собянин держит под личным контролем ситуацию с отравлениями в детских садах 

ТВ Центр + ещё 2 3 часа назад
Фото: Москва24
Сергей Собянин заявил, что держит на контроле ситуацию с пищевыми отравлениями в детских садах. Об этом он написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Мэр рассказал, что сегодня прошло заседание Общественной палаты Москвы насчет этого вопроса.
"С первого дня держу эту ситуацию под контролем. Обеспечили лечение и индивидуальное медицинское наблюдение пострадавших детей", — подчеркнул он.
Собянин выразил благодарность Общественной палате и неравнодушным москвичам, которые проявили внимание к проблеме. Питание детей он назвал важнейшей темой, которой следует заниматься постоянно.
"Уверен, что прозвучавшие предложения позволят усилить контроль качества дошкольного питания", — заключил мэр.
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