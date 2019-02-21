Собянин держит под личным контролем ситуацию с отравлениями в детских садах

Сергей Собянин заявил, что держит на контроле ситуацию с пищевыми отравлениями в детских садах. Об этом он написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Мэр рассказал, что сегодня прошло заседание Общественной палаты Москвы насчет этого вопроса.

"С первого дня держу эту ситуацию под контролем. Обеспечили лечение и индивидуальное медицинское наблюдение пострадавших детей", — подчеркнул он.

Собянин выразил благодарность Общественной палате и неравнодушным москвичам, которые проявили внимание к проблеме. Питание детей он назвал важнейшей темой, которой следует заниматься постоянно.