Трудный подросток: как действовать и куда бежать

О том, как научиться понимать своего ребенка, WomanHit рассказал семейный психотерапевт Екатерина Шабельская

На прием к психологу, родители, которые столкнулись с непониманием своего ребенка, приходят с жалобами на то, что их дети непростые, непонятные и трудные. Не зря старая поговорка говорит о том, что чем старше ребенок, тем больше с ним проблем. Психология и педагогика определяет подростковый возраст достаточно широко. Это возрастные рамки от 10 до 15 лет. В это время организм ребенка стремительно меняется, вхождение в период взросления связано с серьезными физиологическими и психологическими потрясениями. Типичный признак переходного возраста — противоречивость. То ваш ребенок душа компании, с удовольствием заводит новые знакомства, общаясь с массой людей, то он замыкается, односложно реагируя на расспросы. В понедельник он абсолютно уверен в своей гениальности, собираясь покорять Гарвард , а к четвергу мучается от сознания собственной ординарности и неспособности сделать что-то яркое. Обратите внимание на ряд признаков, которые позволят вам понять, что ваш ребенок вступил в период взросления:

— Эгоцентричность, связана с тем, что собственные проблемы для подростка находятся в приоритете. Ему не интересно то, что происходит вокруг. А вот новый прыщ на подбородке или косой взгляд одноклассника раздуваются до масштабов вселенской трагедии.

— Подросток строит планы поистине наполеоновского масштаба. Это значит, что он уже знает, как заработает свой первый миллион, при этом поход за хлебом для него не значим.

— Подросткам приятно чувствовать себя крутым, это он делает, упрямясь и протестуя. Так, подросток тренирует себя в таких качествах как самостоятельность и независимость.

— Романтизм, который туманит голову не хуже бушующих гормонов.

В этот непростой период родителям крайне важно не уйти в морализаторство, или же не впасть в другую крайность — сведя общение с ребенком к минимуму. Понятно, что постоянные ссоры и упреки изматывают не только ребенка, но и родителей. Но не нужно «облегчать» себе жизнь, сводя общение к бытовым вещам, на уровне «суп на столе», «вынеси мусор», «как в школе» и прочее. Не поддавайтесь на провокации, помните, что ребенок в этом возрасте, несмотря на кажущуюся нелюбовь к взрослым, отчаянно нуждается в любви и одобрении. Неустойчивость психики, противоречивость поведения — это только маска. Поддержка и одобрение старших необходимы для еще маленького человека. Помните о том, что наглость и дерзость это скорее наносное, внутри подросток чаще всего ощущает неуверенность в себе и страх.

Разберем ряд характерных кейсов и попробуем предложить несколько универсальных методов, которые позволят вам лучше понять вашего ребенка-подростка.

Подросток начинает конфликтовать с родителями, ставя под сомнение их авторитет. Это связано с тем, что у подростка авторитетом становятся сверстники, именно их одобрение в этот период становится во главу угла. Понимающий родитель, должен знать, что для того, чтобы их ребенок ценил не сомнительные рекомендации друзей с улицы, а их собственные, нужно стать для него примером. Постарайтесь делиться с ним своими сомнениями, планами на будущее и со временем он станет больше доверять вам. Проблему вранья, часто возникающую в подростковом периоде, можно и нужно решать. Но следует понимать, что это долгий процесс. Родителям следует продумать свою стратегию поведения. Возможно, имеет место бурная реакция на мелкие ошибки подростка. Он враньем защищается от шквала эмоций и нравоучений. Ему проще дать ответы, которые приятны маме или отцу. Будьте терпимы, даже если видите неправду. Помните о том, что подростки очень любят мечтать. Грубость в подростковом возрасте не должна отождествляться с невоспитанностью. Причину грубого поведения нужно искать в дефиците внимания и желании показать свою взрослость. Подростку необходимо чувствовать то, что к нему относятся как к равному себе. Важно донести до взрослеющего человечка, что грубость не есть проявление взрослости. Взрослость проявляется в ответственности за свои поступки. Пережить переходный возраст вашего ребенка будет проще, если вы будете помнить о том, что несмотря не все проблем, наши дети самые лучшие в мире. Просто любите и цените личность вашего ребенка.