5 ошибок родителей при взыскании алиментов

Несмотря на то что конституцией давно провозглашено незыблемое право детей на особую защиту и помощь со стороны родителей, судебные споры о взыскании алиментов не утихают. Количество вопросов в интернете на тему «как взыскать алименты» равно количеству запросов «как их не платить». Семейный адвокат с 10-летней частной практикой Елена Мартынова , бывающая по разные стороны баррикад, собрала 5 основных ошибок, которые мешают родителям обеспечить достойную жизнь своим детям.

Родители ссорятся

Давно известно, что любой мир лучше войны. В вопросах алиментов это правило как нельзя лучше отражает истину, ведь у обеих сторон одна цель: достойный уровень жизни детей. Однако большинство споров все же передаются на разрешение суду. И причиной этому является нежелание платить алименты «из принципа». Как часто в суде я слышу фразу: «Пока она мне не дает общаться с ребенком, денег не увидит». А в ответ: «Да какой он отец, ни одной игрушки ребенку не купил».

Конечно, ставить финансовый вопрос в зависимость от настроения бывшего супруга неправильно, так же, как и любовь отца в зависимость от размера алиментов. И эту ошибку совершают как женщины, так и мужчины. На сегодняшний день, как правило, алименты взыскиваются с мужчин в пользу детей, проживающих с матерями. Тем не менее тенденции меняются, отцовство становится более осознанным, и все чаще суды передают детей на воспитание отцам с возложением обязанностей по уплате алиментов на женщин-матерей.

На какие только ухищрения не идут супруги, какие гонорары ни платят адвокатам, лишь бы ничего не досталось бывшему супругу. Женщины готовы лишать отцов родительских прав и всячески манипулировать ребенком. Мужчины от этого еще больше злятся и единственным рычагом воздействия для них является кошелек. А страдают дети. Однако одно дело — получить судебное решение, другое дело — его исполнить.

Рычагов воздействия много, но каждый из них может привести к разрыву отношений не только между бывшими супругами, но и между ребенком и родителем, проживающим отдельно. Многое зависит от того, насколько удачно бывший супруг занял позицию обороны или нападения: кто быстрее успел прибрать к рукам стратегические ресурсы, кто психологически воздействует на ребенка, кто заранее подготовился к бою, обеспечил надежные тылы в виде родственников, воспитателей и друзей.

Порой сражение идет не на жизнь, а на смерть. И стороны уже не понимают, за что борются. Поэтому лучшим выходом из сложившейся ситуации всегда будет добровольное подписание между родителями соглашения об уплате алиментов. В соответствии со ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации родители вправе заключить соглашение о содержании своих несовершеннолетних детей (соглашение об уплате алиментов) в соответствии с главой 16 Семейного кодекса Российской Федерации.

Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме, и должно быть удостоверено нотариально. Данное положение гарантирует их размер не ниже установленного законом. В нем обе стороны могут прописать свои пожелания относительно воспитания совместных детей, проживания и общения. И мужчины готовы повышать размер алиментов на содержание детей взамен согласования с ними их целевого использования.

Такое соглашением имеет силу исполнительного листа, что означает принудительное взыскание денежных средств в случае неисполнения взятых на себя обязательств одним из родителей.

Жалуются на безденежье в семье

Каждая вторая жена в суде обвиняет бывшего супруга в низких доходах. Это неудивительно, ведь финансовые претензии становятся основной причиной разводов. Так вот, обесценивая вклад супруга в семейный бюджет, сквозь призму своих ожиданий, а не реальных его заслуг, вы совершаете большую ошибку.

В соответствии со ст. 83 Семейного кодекса Российской Федерации «размер алиментов определяется судом, исходя из максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения». То есть, если в полной семье дети были полностью обеспечены бывшим супругом: летали отдыхать за границу 4 раза в год, да ещё и с любимой няней, суд постарается сохранить этот уровень детям и после развода, даже если официальная «белая» зарплата бывшего супруга невысокая. Если же вы лукавите на суде, приписывая заслуги «вашим родителям», «случайным гонорарам», «неизвестным спонсорам» и себе, то у суда не будет оснований назначать высокий размер алиментов. По крайней мере, пока финансовое положение бывшего не изменится. В соответствии со ст. 83 Семейного кодекса Российской Федерации, суд учитывает материальное положение стороны при назначении размера алимента, оценивает реальные возможности бывшего супруга платить высокий размер алиментов.

Ваша задача — доказать платежеспособность отца ребенка. Что, находясь в браке, он оказывал детям серьезную материальную поддержку, и без нее положение вашего ребенка после распада семьи заметно ухудшится. Поэтому приберегите свои недовольства зарплатой мужа, не обесценивайте его вклад в обеспечение высокого уровня совместной жизни, не принижайте его заслуг.

Скрывают свои доходы

До сих пор часто сталкиваюсь со случаями, когда женщины, взыскивая через суд алименты с бывшего мужа, делают акцент на своем маленьком доходе. Говорят, что не могут прокормить ребёнка без помощи супруга, причем лукавят сознательно. Многие считают: чем меньше будет доход получателя алиментов, тем больше взыщут с бывшего супруга на содержание совместных детей. Это не так.

В соответствии со ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации, родители в равной степени обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. На практике же судьи расценивают отсутствие дохода как способ жить за счет алиментов. И это никому не понравится. Оба родителя должны участвовать в обеспечении жизни своих отпрысков.

В случае невозможности этого суд вправе поставить вопрос о передаче воспитания ребенка более обеспеченному родителю. Кроме того, возвращаясь к предыдущему пункту, чем выше ваш доход, тем выше уровень жизни ребёнка. Тем больше оба родителя должны вкладывать в обеспечение этого уровня, по мнению судьи. Скрывать свои доходы абсолютно не имеет смысла.

Сразу идут в суд

По поводу мирного урегулирования спора мы поговорили в первом пункте. Если все же суд неизбежен, к нему надо готовиться заранее. В соответствии со ст. 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, правосудие по гражданским делам осуществляется на основании состязательности сторон. Это означает, что каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений. Судья при этом выступает независимым арбитром.

Поэтому прежде чем идти в суд, к нему надо тщательно подготовиться. Для начала направьте супругу досудебную претензию, в которой укажите желаемый размер алиментов. Возможно, благодаря этому шагу вы сможете избежать судебного процесса и мирно договориться (см. п.1 статьи). В любом случае таким письмом вы зафиксируете дату, с которой суд будет начислять алименты в вашу пользу. Соберите все документы, касающиеся жизни вашего чада: квитанции об оплате образовательных услуг, расписки преподавателям, сборы на утренники, подарки воспитателям, траты на одежду, еду, развлечения.

Если ребенок серьезно увлекается каким-то хобби: бальными танцами, гимнастикой, футболом и прочее, приносите в суд фото, грамоты, награды за достижения. Рекомендации врачей, направления на санитарно-курортный отдых или массаж, спортивные секции, лечение за границей, чеки на лекарства, все тщательно собирайте для суда.

И не забудьте про доходы супруга. Какую зарплату он указывал в анкете, когда брал кредит? А на фотках в соцсетях с какого пляжа машет рукой? Летает исключительно бизнес-классом? Задействуйте все источники информации: друзья, знакомые, родственники, соцсети. В век высоких технологий, суд принимает доказательства и на электронных носителях: смс-переписки, диктофонные записи, страницы сайтов, бизнес аккаунты — все эти доказательства стоят на страже алиментов в интересах детей.

Не требуют алименты

Пожалуй, это самая большая ошибка. Речь не о том, когда родитель платит добровольно или иным образом участвует в жизни ребенка по договоренности обеих сторон. Речь о том, когда считают, что реальных денег не добиться: отсутствие работы, нерегулярный заработок, проживание в другой стране и т.п. Или еще хуже, из гордости, мол, сам справлюсь.

Я всегда напоминаю своим клиентам, что это деньги ребенка, а не ваши. Не хотите их тратить — положите на счет, в 18 лет ребенок сам решит, как их потратить. Сегодня с него нечего взять, а завтра будет, но за прошлый период вы уже взыскать не сможете, если ранее не требовали их. Так, в соответствии со ст. 107 Семейного кодекса Российской Федерации, алименты присуждаются с момента обращения в суд.

Алименты за прошедший период могут быть взысканы в пределах трехлетнего срока с момента обращения в суд, если судом установлено, что до обращения в суд принимались меры к получению средств на содержание, но алименты не были получены вследствие уклонения лица, обязанного уплачивать алименты, от их уплаты. Во многих зарубежных странах алиментные выплаты принадлежат детям, поэтому родитель, с которым остается ребенок, не вправе отказаться от получения алиментов, даже если это позволяет его материальное положение.

Выписать судебный приказ о взыскании алиментов труда не составит. А вот оправдываться перед взрослыми детьми за свое бездействие, возможно, придется. В любом случае, если вы обратитесь в суд, у вас есть шанс получить деньги. Если же не обращаться, то даже этого шанса нет.

И в заключение хотелось бы напомнить, что по закону максимальный размер алиментов, добровольно уплачиваемых по письменному или устному соглашению родителем, может быть ограничен разве что его желанием и возможностями обеспечить достойную жизнь. Способ взыскания зависит от ситуации. Причина неуплаты определяет дальнейший план действия.

Суд, конечно, будет учитывать размер заработной платы алиментоплательщика, материальное и семейное положение сторон. А также другие заслуживающие внимания обстоятельства, которые можно использовать как инструмент для взыскания алиментов в том размере, который соответствует не минимальному прожиточному уровню, а нормальному привычному уровню жизни ребенка. Адвокат вам в помощь!