Дети, покорившие мир ангельской красотой

Маленькая израильтянка Миа Афлало уже давно стала звездой Инстаграма. Прославила малышку роскошная шевелюра. Её волосы настолько густые и пушистые, что некоторые даже сомневаются, не парик ли это. Создавать образы для фотосессий юной модели помогает известный в стране стилист-парикмахер Саги Дахари. Кстати, именно он и сделал Мию популярной: как-то он выложил её фото в Сеть, и снимок тут же стал вирусным. Сейчас у пятилетней красотки уже более 100 000 подписчиков в Инстаграме, которые неизменно восхищаются каждой новой фотографией любимицы.

Видео рассказывает о других детях, покоривших мир ангельской красотой.