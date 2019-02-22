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Дети, покорившие мир ангельской красотой 

Рамблер 1 час назад
Маленькая израильтянка Миа Афлало уже давно стала звездой Инстаграма. Прославила малышку роскошная шевелюра. Её волосы настолько густые и пушистые, что некоторые даже сомневаются, не парик ли это. Создавать образы для фотосессий юной модели помогает известный в стране стилист-парикмахер Саги Дахари. Кстати, именно он и сделал Мию популярной: как-то он выложил её фото в Сеть, и снимок тут же стал вирусным. Сейчас у пятилетней красотки уже более 100 000 подписчиков в Инстаграме, которые неизменно восхищаются каждой новой фотографией любимицы.
Видео рассказывает о других детях, покоривших мир ангельской красотой.
Дети , Видео , Красота
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