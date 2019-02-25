Сколько стоит обучение в элитных школах, где учатся дети звезд

В элитных учебных заведениях классы по 16 человек, повышенная безопасность, 30 кружков и английский с носителями языка. И окружение, конечно — все свои.

В марте во многих частных школах пройдут дни открытых дверей. Наши читатели вряд ли смогут присутствовать на этих мероприятиях — они закрыты для публики. Но teleprogramma.pro расскажет, сколько и за что платят обеспеченные и знаменитые люди, отдавая наследников в самые престижные частные школы страны.

«У тебя на это пять причин…»: почему звезды выбирают частные школы

pixabay.com

Менеджер одной из элитных школ назвал нам пять главных причины, по которым артисты чаще всего выбирают дорогие частные учебные заведения.

Учеников отбирают не только по финансовым критериям, но и по вступительным тестам. Поэтому все одноклассники не только из обеспеченных семей, но и с определенным уровнем подготовки: чаще всего они посещают детский сад, развивающие и подготовительные занятия при данном образовательном комплексе. Так как в частных комплексах непрерывное образование — оно начинается с детского сада и подготовительных классов и продолжается в школе.

Классы по 12 — 16 человек — серьезная гарантия на индивидуальный подход к каждому ребенку. К родителям здесь тоже ищут подходы — по телефону или в «мессенджерах» можно оперативно решить любой вопрос с менеджментом школы или учителем.

Усиленная охрана.

В школах бассейны, три десятка секций и кружков, дополнительные занятия. Ребенок получает все необходимые развивающие занятия в одном месте. Ученик занят до вечера — занятия, спорт, кружки, консультации…

Сильные учительские кадры.

Три самые популярные частные школы у звездных родителей

Посмотрим, в каких условиях учатся дети звезд на примере трех популярных у артистов частных школ. Большинство знаменитостей перебрались за город, где обустроили свой быт в шикарных особняках. Поэтому и школы детям выбирают поблизости — теперь в Подмосковье рядом с элитными поселками есть образовательные центры.

Ломоносовская гимназия (Одинцовский район)

Цена: 1 млн 341 тыс. руб. за учебный год.

Соцсети

За что платят?

Фишки:

В классе не больше 16 человек.

Система групповых консультаций по всем предметам. Если ребенок заболел, то он из дома может присутствовать на участие — дистанционно: во всех классах стоит необходимое оборудование. Психолого-логопедическая служба поддерживает ребят. Задач у нее много. Например: психологическая подготовка к зачетам и экзаменам, профилактика переутомлений, профориентация, тренинги способностей.

Медицинская служба. Курсы ЛФК, массажа, индивидуальное меню с учетом здоровья ребенка, соляная пещера, кислородные коктейли.

Занятия по авторской образовательной технологии «Интеллект». Это система упражнений, развивающих внимание, мышление, память, воображение детей на основе различных предметов с 1 по 8 класс. Старшеклассники учатся по индивидуальным планам: составляют их ученики с учителями и родителями, выбирая уроки, которые будут изучать на профильном уровне — предметы, необходимые для образования в ВУЗе. Плюс предметы базового уровня — одинаковые для всех. Есть выездные мероприятия на предприятия в формате бизнес-семинаров, учеников знакомят с работой в конструкторских бюро или судах…

25 секций, 39 творческих студий. В музыкальной школе преподают педагоги Московской консерватории и Российской академии музыки им. Гнесиных.

Ребенка не нужно возить по репетиторам и кружкам. Все необходимые развивающие занятия и консультации он получает в одном месте. На территории школы ребенок находится с 8.30 до 19.00.

Павловская гимназия (Истринский район)

Цена: 1 млн 475 тыс. руб. за учебный год.

Соцсети

Соцсети

За что платят?

Фишки:

В гимназии работают учителя высшей квалификационной категории, кандидаты наук, доценты, участники международных конференций. Английскому по углубленной программе учат и носители языка из Великобритании и США, и наши учителя, которые преподавали и заграницей.

Победители и призеры олимпиад получают скидку на обучение — от 15 до 50%.

В старших классах у каждого ученика — индивидуальный «маршрут», который зависит от профориентации. Есть крутые лаборатории — по физике, химии, биологии.

Работает филиал балетной школы Илзе Лиепы, известного лингвистического центра. Открыты около 30 секций и кружков. Образовательные путешествия и экскурсии.

Четырехразовое органическое питание. Блюда как в ресторане — на выбор.

Гимназия им. Е. М. Примакова (Одинцовский район)

Цена: 50 тыс. руб. в месяц. 200 тыс. руб. ежегодный взнос.

Соцсети

Звезды канала ТНТ встретились на одной линейке детей. Михаил Галустян с женой, дочками Эстеллой и Элиной и их крестным. Ксения Бородина с дочкой Марусей, супруга Гарика Мартиросяна Жанна с дочкой Жасмин и сыном Даниэлем

За что платят?

Фишки:

Билингвальная образовательная среда — ученики успешно владеют русским и английским языком. Обучение ведется на двух языках.

118 групп кружков и секций и мастер-классов.