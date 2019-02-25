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Отец показал, как угощает малыша пивом 

Рамблер 1 час назад
Житель Мьянмы, напоивший малыша пивом, был арестован. Видео сняли друзья отца-неудачника. На кадрах видно, что мужчина подносит бутылку пива ко рту ребёнка и вливает напиток ему в рот. При это окружают не осуждали папашу, а реагировали явно одобрительно. После отец отдал бутылку сидевшему рядом мужчине, а сам вытер малыша, однако затем он, вновь взяв пиво, снова предложил его мальчику, и тот уже протянул руки, чтобы схватить ёмкость самостоятельно. Отец разрешил сделать наследнику ещё несколько глотков. Власти страны не оценили раннего знакомства ребёнка с алкоголем и взяли отца под арест.
Дети , Видео , Здоровье
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