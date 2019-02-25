Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вся правда о многодетных семьях 

СОК.медиа 3 часа назад
Фото: СОК.медиа
На территории нашей страны за многие годы сложились определенные стереотипы и мифы по поводу многодетных семей. По телевидению крутят сюжеты о семьях с большим количеством детей. После просмотра таких роликов люди думают, что дети в многодетной семье голодные, несчастные и унылые. Так ли это?

Разница в подходе

Принято считать, что больше двух детей чаще рождается именно в неблагополучных семьях. Оказывается, точки зрения на обеспечение семьи у каждой пары могут быть вовсе разные.
Например, одни родители предпочитают модно одеваться, ежегодно отдыхать на дорогих курортах и водить ребенка на самые престижные секции. Другим большим семьям достаточно просто жить в домике в деревне, кушать продукты с собственного огорода, играть с детьми на улице в подвижные игры и при этом чувствовать себя очень счастливыми.

Финансовая сторона

Заблуждением считается распространённое мнение о том, что многодетные семьи «плодят нищету». Действительно, много денег в больших семьях почти никогда не бывает. Всегда приходится думать, как заработать больше, чтобы нормально всех обеспечить.
Родители вынуждены много работать и сильно экономить, а детям приходиться хорошо учиться, чтобы в жизни добиваться всего только своими силами.

Взаимоотношение в семье и воспитание

С появлением на свет каждого последующего ребенка у родителей появляется больше забот, но с ними и появляется новая радость и постоянные открытия. Каждый малыш по-своему уникален, имеет свой характер и увлечения. В большой семье скучно не бывает. Родителям приходится мириться с беспорядком в доме, шумом и гамом.
Бытует мнение, что дети из многодетных семей ненавидят друг друга и после совершеннолетия даже не общаются, а в своих будущих семьях хотят иметь не более двух детей. Такое действительно бывает, но связано, скорее, с большим перекосом в родительском воспитании. Это может быть присуще любым неблагополучным семьям, но с числом детей оно никак не связано.
К вопросу количества детей в семье следует подходить сознательно, надеясь только на себя. Следует помнить, что если несчастливые дети растут у несчастливых родителей, то и картина выходит весьма печальная.
СОК.медиа: последние новости
В Башкирии началась эпидемия гриппа 5 неудобных вопросов от окружающих и как на них отвечать Почему брак — наибольший страх мужчин
Женский форум
Дети
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 неудобных вопросов от окружающих и как на них отвечать
Американка ест долгоносиков, чтобы не стареть
Громкие и дорогие разводы известных актеров
Почему опасно спать в бюстгальтере1
«Изменила мужу и теперь боюсь, что он узнает»4
Видео
Шейк шокировала откровенным нарядом на «Оскаре»
Звёзды
Рамблер/гороскоп на 26 февраля
Психология
Странный вид Бузовой обескуражил поклонников
Звёзды
Мисс Шерстяное Лицо: девушка, которая против шаблонов
Красота
Фадеев избавился от экс-солистки группы Serebro
Звёзды
Анфиса Чехова показала фото из душа
Звёзды
Кончита Вурст кардинально изменила имидж
Звёзды
Повалий «рассекретила» свою настоящую фамилию
Звёзды
За что не следует извиняться
Психология
Сколько поддельного тунца попадает в магазины
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение