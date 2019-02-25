Вся правда о многодетных семьях

На территории нашей страны за многие годы сложились определенные стереотипы и мифы по поводу многодетных семей. По телевидению крутят сюжеты о семьях с большим количеством детей. После просмотра таких роликов люди думают, что дети в многодетной семье голодные, несчастные и унылые. Так ли это?

Разница в подходе

Принято считать, что больше двух детей чаще рождается именно в неблагополучных семьях. Оказывается, точки зрения на обеспечение семьи у каждой пары могут быть вовсе разные.

Например, одни родители предпочитают модно одеваться, ежегодно отдыхать на дорогих курортах и водить ребенка на самые престижные секции. Другим большим семьям достаточно просто жить в домике в деревне, кушать продукты с собственного огорода, играть с детьми на улице в подвижные игры и при этом чувствовать себя очень счастливыми.

Финансовая сторона

Заблуждением считается распространённое мнение о том, что многодетные семьи «плодят нищету». Действительно, много денег в больших семьях почти никогда не бывает. Всегда приходится думать, как заработать больше, чтобы нормально всех обеспечить.

Родители вынуждены много работать и сильно экономить, а детям приходиться хорошо учиться, чтобы в жизни добиваться всего только своими силами.

Взаимоотношение в семье и воспитание

С появлением на свет каждого последующего ребенка у родителей появляется больше забот, но с ними и появляется новая радость и постоянные открытия. Каждый малыш по-своему уникален, имеет свой характер и увлечения. В большой семье скучно не бывает. Родителям приходится мириться с беспорядком в доме, шумом и гамом.

Бытует мнение, что дети из многодетных семей ненавидят друг друга и после совершеннолетия даже не общаются, а в своих будущих семьях хотят иметь не более двух детей. Такое действительно бывает, но связано, скорее, с большим перекосом в родительском воспитании. Это может быть присуще любым неблагополучным семьям, но с числом детей оно никак не связано.

К вопросу количества детей в семье следует подходить сознательно, надеясь только на себя. Следует помнить, что если несчастливые дети растут у несчастливых родителей, то и картина выходит весьма печальная.