Музейные квесты для детей появились в Третьяковке

Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке впервые запустила серию музейных квестов для детей. Об этом сообщили в пресс-службе галереи.

"Вместе с музейными педагогами и двумя героями, Масляной Краской и Холстом из печатного путеводителя, дети научатся рассматривать детали на картинах, разгадывать загадки, которые спрятали художники на своих полотнах, а главное увлекательно и незабываемо проведут выходной день в главном музее страны", — говорится в сообщении, передает Агентство «Москва»

Сейчас для заказа на сайте Третьяковской галереи доступен квест «Холст, Масло, или Обыкновенное чудо искусства», рассчитанный на то, чтобы объяснить детям, как рождается искусство и почему из одинаковых масляных красок и холстов у художников возникают разные цвета и настроения.

Отмечается, что всего Третьяковская галерея планирует выпустить три квеста по экспозиции в Лаврушинском переулке. Каждый из них будет посвящен разным темам и художникам.