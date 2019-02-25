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Музейные квесты для детей появились в Третьяковке 

Москва24 + ещё 3 2 часа назад
Фото: Москва24
Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке впервые запустила серию музейных квестов для детей. Об этом сообщили в пресс-службе галереи.
"Вместе с музейными педагогами и двумя героями, Масляной Краской и Холстом из печатного путеводителя, дети научатся рассматривать детали на картинах, разгадывать загадки, которые спрятали художники на своих полотнах, а главное увлекательно и незабываемо проведут выходной день в главном музее страны", — говорится в сообщении, передает Агентство «Москва».
Сейчас для заказа на сайте Третьяковской галереи доступен квест «Холст, Масло, или Обыкновенное чудо искусства», рассчитанный на то, чтобы объяснить детям, как рождается искусство и почему из одинаковых масляных красок и холстов у художников возникают разные цвета и настроения.
Отмечается, что всего Третьяковская галерея планирует выпустить три квеста по экспозиции в Лаврушинском переулке. Каждый из них будет посвящен разным темам и художникам.
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