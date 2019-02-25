Беременная и трансгендер попросили помощи в Сети

Испытывающие денежные трудности подростки попросили помощи у отзывчивых соседей. Их спасли от голода.

18-летние Лиза и ее трансгендерный друг Джейден переехали из приюта для бездомных в частный дом в Вустере в Великобритании.

Подростки испытывали проблемы с деньгами — молодого человека уволили с работы из-за проблем со здоровьем. К тому же Лиззи была беременна. Паре пришла в голову идеальная идея — попросить помощи в Facebook. Подростки рассказали о своей ситуации: у них не было денег даже на еду. По словам девушки, последние три дня они питались только тостами.

К удивлению пары, всего через несколько часов их буквально «завалило продуктами». Местные жители оказались такими щедрыми, что еды хватило на несколько месяцев. Среди «гуманитарной помощи» были не только макароны и консервы. Добросердечные соседи принесли паре бекон, фрукты, чипсы и молоко.

«Я был поражен ответом, который мы получили, мы не ожидали такого. Из-за генерализованного тревожного расстройства у меня есть некоторые проблемы с грудной клеткой и дыханием. Они затрудняют выполнение физических работ, поэтому я очень рад, что люди откликнулись»,

— сказал Джейден.

anews

История быстро разлетелась по газетам. Пока комментаторы умилялись сердечности людей, анонимный истончик сообщил изданию Metro, что вся история пары — фальшивка.

По его словам, девушка вовсе не беременна, и пара хотела лишь получить бесплатные продукты. В доказательство, он привел скриншот поста, где совсем недавно якобы беременная Лиззи ищет донора для зачатия. Подростки отказались комментировать сложившуюся ситуацию.