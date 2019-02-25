Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Беременная и трансгендер попросили помощи в Сети 

Anews 4 часа назад
Фото: Anews
Испытывающие денежные трудности подростки попросили помощи у отзывчивых соседей. Их спасли от голода.
18-летние Лиза и ее трансгендерный друг Джейден переехали из приюта для бездомных в частный дом в Вустере в Великобритании.
Подростки испытывали проблемы с деньгами — молодого человека уволили с работы из-за проблем со здоровьем. К тому же Лиззи была беременна. Паре пришла в голову идеальная идея — попросить помощи в Facebook. Подростки рассказали о своей ситуации: у них не было денег даже на еду. По словам девушки, последние три дня они питались только тостами.
К удивлению пары, всего через несколько часов их буквально «завалило продуктами». Местные жители оказались такими щедрыми, что еды хватило на несколько месяцев. Среди «гуманитарной помощи» были не только макароны и консервы. Добросердечные соседи принесли паре бекон, фрукты, чипсы и молоко.
«Я был поражен ответом, который мы получили, мы не ожидали такого. Из-за генерализованного тревожного расстройства у меня есть некоторые проблемы с грудной клеткой и дыханием. Они затрудняют выполнение физических работ, поэтому я очень рад, что люди откликнулись»,
— сказал Джейден.
anews
История быстро разлетелась по газетам. Пока комментаторы умилялись сердечности людей, анонимный истончик сообщил изданию Metro, что вся история пары — фальшивка.
По его словам, девушка вовсе не беременна, и пара хотела лишь получить бесплатные продукты. В доказательство, он привел скриншот поста, где совсем недавно якобы беременная Лиззи ищет донора для зачатия. Подростки отказались комментировать сложившуюся ситуацию.
Anews: последние новости
Проснулась мамой: женщина родила здорового ребенка, находясь в коме Вечно молодая: американка ест жуков-долгоносиков, чтобы никогда не стареть Откровения мужчин, изменяющих женам
Женский форум6
Дети
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 неудобных вопросов от окружающих и как на них отвечать
Американка ест долгоносиков, чтобы не стареть
Громкие и дорогие разводы известных актеров
Почему опасно спать в бюстгальтере1
«Изменила мужу и теперь боюсь, что он узнает»4
Видео
Шейк шокировала откровенным нарядом на «Оскаре»
Звёзды
Рамблер/гороскоп на 26 февраля
Психология
Странный вид Бузовой обескуражил поклонников
Звёзды
Мисс Шерстяное Лицо: девушка, которая против шаблонов
Красота
Фадеев избавился от экс-солистки группы Serebro
Звёзды
Анфиса Чехова показала фото из душа
Звёзды
Кончита Вурст кардинально изменила имидж
Звёзды
Повалий «рассекретила» свою настоящую фамилию
Звёзды
За что не следует извиняться
Психология
Сколько поддельного тунца попадает в магазины
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение