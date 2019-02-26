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Безжалостные родители, или Пожалеть нельзя отругать 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Сочувствие и желание утешить плачущего ребенка (не путать с капризничающим) испытывают почти все взрослые. «Конечно, ведь они маленькие и беззащитные, и так горько плачут», — скажете вы.
Однако на проверку мало кто из родителей следует этому принципу по отношению к собственному чаду. На первый план выходит девиз «нечего жалеть, вырастет нытиком», а то и вовсе желание разразиться бранью за грязные после падения штаны. Но почему возникает такой парадокс и как же правильно реагировать на детские слезы?
Детская площадка. Ребенок бежит и.. падает. Сразу слезы в два ручья. Тут со скамейки вскакивает мама и вместо слов утешения начинает ругаться, то есть воспитывать: «Смотри, куда бежишь! Еще и испачкался!» или «Я же тебе говорила: не бегай! Сам виноват, теперь не плачь!» Обыденная ситуация, не так ли? Казалось бы, когда у ребёнка случается какая-либо неприятность, куда правильнее и логичнее будет его поддержать. Но почему так сложно заставить себя обнять и приласкать ребенка, когда все происходит не гипотетически, а наяву?
Причина первая, «удобная» — мы иначе не умеем.
Конечно же, во всем виноваты взрастившие нас родители, которые не научили, не объяснили, не показали наглядный пример своим поведением. Стоит отметить, что практически в каждой ситуации, когда мы ведем себя неправильно, или в нюансах, которые мешают нам жить, первыми вспоминаются наши родители с их топорными методами воспитания, родовыми сценариями и тому подобным. Что ж, для кого-то это действительно так, а для кого-то это удобная отговорка, мол, мне в детстве на синяки и ссадины всегда выдавали порцию нравоучений вместо объятий, вот и я иначе не умею. Не умею и не буду. Впрочем, есть иные, более серьезные причины нашей суровости с детьми.
Причина вторая — мы испугались за ребенка.
Удивительно, но часто причина, по которой мы не можем обнять и утешить ребенка, заключается в нашем страхе. Страхе за ребенка. Видя падение, мы испытываем стресс, думая, насколько сильно ушибся ребенок и каковы последствия — бинты и гипс пролетают перед нашими глазами (а то и сценарии похуже). Эта паника и приводит к агрессии, особенно когда мы понимаем, что все обошлось, и наше сердце только что похолодело зря.
Причина третья — мы боимся общественного мнения.
Наши дети, их внешний вид и успех — это показатель нашей родительской силы. Когда ребенок бодр, весел и чист и показывает собой пример нерадивым родителям на площадке, наше «эго» расцветает. Но тут он падает. Нам стыдно, что мы недосмотрели. Нам неловко, что он грязный и у него идет кровь. Мы видим в этом укор и даем отпор, ругая по сути ни в чем не виновного, к тому же пострадавшего ребенка.
Причина четвертая — нас охватывает чувство вины.
Конечно, никто не виноват в том, что ребенок разлил чай или растянулся на полу. Плитка скользит, чашки выскальзывают из рук — всякое бывает. Но в момент происшествия трудно рассуждать разумно, эмоции берут верх и мы отчитываем ребенка, желая поскорее заглушить неприятное чувство вины.
Причина пятая — мы не хотим вырастить размазню.
На самом деле вопрос, когда и в каких объемах жалеть ребенка, мучает многих родителей. Особенно тех, кто воспитывает мальчиков. Ведь хочется вырастить не нытика, а человека, который не раскиснет от неприятностей. Вот и начинаем с самого детства втолковывать пребывающему в счастливом неведении человеку, что мир жесток и рядом не всегда будут люди, готовые подставить плечо. Конечно, что-то в этом есть, да только мы же не требуем от четырехмесячного ребенка, чтобы он уже ходил. То же самое и тут.
Умение выражать свои эмоции и контролировать их появляется не сразу. И наша задача научить детей правильно успокаиваться, озвучивая чувства и подсказывая, что делать. Со временем доля родительского участия будет уменьшаться. А вот бросать ребенка наедине с рвущимися наружу чувствами — верный путь взрастить кучу комплексом и посеять чувство, что он и его переживания никому не интересны.
Нужно чуть меньше быть эгоистами и помнить, что сопереживание и поддержка со стороны родителей в трудный момент — одно из важных составляющих проявления любви.
Так что каждый раз, когда у ребенка случается горе, будь это поцарапанная коленка или потерянная игрушка, мы должны услышать его и разделить с ним беды. И да, пусть сегодня это пустяки вроде падения со стула, но оглянуться не успеем, как отпразднуем сначала 10-летие наследника, а потом раз, и выпускной. А вместе с чадом повзрослеют и его проблемы.
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