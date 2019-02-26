Мой ребёнок мало ест: надо ли бить тревогу?

Многие родители переживают, если ребёнок ест мало и сильно привередлив в еде. Нужно ли в таком случае кормить кроху насильно? Как накормить не только вкусной, но и полезной едой? Включаем фантазию и следуем рекомендациям от «ЛегкоПолезно»!

Почему ребёнок плохо кушает?

Если у ребенка ничего не болит, и нет проблем с ЖКТ, которые могли бы вызвать плохой аппетит, то возможной причиной может стать низкий уровень энергозатрат. Ребёнок-юла, который не сидит на месте, проголодается быстрее, чем спокойный малыш, который весь день рисовал или собирал конструктор. Также помните, что у каждого человека, в том числе и маленького, обмен веществ индивидуален. У кого-то он протекает быстрее, у кого-то медленнее. Вполне возможно, что к обеду ребёнок отказывается от еды из-за того, что его завтрак ещё не до конца переработан и усвоен организмом. Вспомните или спросите у своих родителей, как кушали вы или ваш муж, когда были маленькими.

Часто оказывается, что мама и папа тоже не славились хорошим аппетитом в детстве. Особенно важно не пытаться насильно накормить «малоешку». Не торгуйтесь и не заключайте договоров, где главным козырем станет приём пищи. В таком случае у ребёнка могут возникнуть пищевые и психологические нарушения. Еда станет ассоциироваться со страхом, насилием или манипуляцией.

Такое ваше поведение способно привести к тому, что малыш начнёт хитрить и врать. Ещё одной распространённой причиной появления в семье маленького «нехочухи» является скучная и однообразная еда. Рассмотрим некоторые хитрости, которые помогут разрешить эту проблему.

Приобретите красивую детскую посуду

Всё яркое и красочное привлекает внимание малыша. Тарелки и кружки с веселыми зверушками и сказочными героями повысят интерес и мотивацию ребёнка, ведь теперь каждый приём пищи будет ещё и встречей с любимыми персонажами.

Уменьшите порцию

Если вы знаете, сколько ребёнок съедает, то смело уменьшите эту порцию в 2 раза. Пусть лучше малыш почувствует, что не наелся, и сам попросит добавки. Это сформирует отношение к еде как к своему, а не навязанному желанию — «я ем, потому что хочу, а не потому, что меня заставляют». Не навязывайте ему дополнительную порцию − ребёнок должен самостоятельно её попросить.

Кулинарное творчество

Используйте как можно больше цветной и оригинальной еды. Если на тарелку положить несколько порций разного гарнира и украсить весёлыми рожицами из овощей, то она автоматически привлечёт внимание малыша. Обычная зелень — петрушка или укроп — легко может превратиться в морские водоросли, а макароны станут ракушками. Из риса получится вкусный снеговик. Шарф и шляпу сделайте из яркой и полезной морковки. Если в создании съедобных композиций будет участвовать и сам ребёнок, то это не только усилит аппетит, но и разовьёт воображение.

Нагуляйте аппетит

Если ваше чадо наотрез отказывается есть кашу или суп, то не нужно бросаться готовить ему его любимое блюдо или обещать вкусняшку. Не заставляйте стол гастрономическими изысками в надежде, что ребёнок съест хоть что-то. Не расстраивайтесь и не ругайте его. Лучше предложите поиграть в активные игры или погулять на свежем воздухе. Только активность приведёт к естественному чувству голода, который быстро победит любую избирательность в еде.

Исключите перекусы

Яблочко, ломтик арбуза, сухарик — всё это вредит формированию полноценного чувства голода. Это правило должно без исключения соблюдаться всеми членами семьи. Уберите вазочки с фруктами и сладостями в труднодоступное место. Конфеты лучше совсем исключить из рациона всей семьи. Детскому организму, вопреки всеобщему убеждению, нужно не так много еды. Родители должны лишь следить за тем, чтобы пища малыша была полезной и разнообразной, а объём порции ребёнок вправе определять сам исходя из индивидуальных потребностей.