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Российские воспитатели спасли запертого в квартире с мертвой бабушкой ребенка 

Lenta.ru + ещё 11 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Воспитатели детского сада в Улан-Удэ вовремя заметили отсутствие одного из воспитанников, пришли к нему домой и спасли от голодной смерти, сообщает «Комсомольская правда».
По информации издания, директор детсада заметила, что четырехлетнего мальчика нет уже несколько дней, а воспитывающая его бабушка сутки не отвечала на звонки. Тогда руководительница отправила к ним домой воспитательницу, которая в течение часа звонила и стучала в дверь, а потом узнала от соседей, что пожилая женщина давно не выходила на улицу. Педагог вызвала полицию и инспекторов по делам несовершеннолетних. Когда дверь удалось открыть и войти, собравшиеся нашли ребенка возле дивана, на котором лежал труп пенсионерки.
Выяснилось, что малыш провел три дня наедине с мертвой женщиной. За все это время он выпил только бутылку воды и съел несколько лежавших на столе конфет, его организм был сильно истощен и обезвожен. Мальчика отправили в больницу, его состояние стабилизировалось.
«Комсомольская правда» отмечает, что мать ребенка умерла в 2016 году, в графе «отец» у него прочерк, и 71-летняя бабушка была его опекуном. После ее смерти у малыша нашлась тетя, которая сразу согласилась взять его к себе и начала оформлять документы.
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Дети , Комсомольская правда
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