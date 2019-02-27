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Малыш родился с весом 268 граммов и выжил 

Рамблер 1 час назад
В августе 2018 года в Японии появился малыш. Он родился намного раньше положенного срока и при рождении весил всего 268 граммов. Полгода младенец провёл в клинике, где его выхаживали врачи отделения интенсивной терапии. Родившийся мальчик был таким крошечным, что с лёгкостью помещался в двух ладонях, а сейчас он стал поход на обычного новорождённого: весит более 3 килограммов и самостоятельно пьёт материнское молоко. На днях маленького японца выпишут из госпиталя. Выхаживать младенцев с такой сильной степенью недоношенности крайне сложно: на сегодняшний день всего 23 малышам, которые родились с весом меньше 300 граммов, удалось выжить.
Дети , Видео , Здоровье
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