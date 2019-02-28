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Как секта «Семья» разрушала жизни детей 

Anews 2 часа назад
Фото: Anews
В секте «Семья» над детьми жестоко издевались: избивали плетками, давали транквилизаторы и наркотики, если дети не соблюдали все правила.
Австралийская секта «Семья» сформировалась в 1960-х годах. В этой секте дети сталкивались с настоящими кошмарами — от издевательств до насильного потребления наркотиков. Один из выживших участников решил раскрыть все тайны жизни в аду.
Бен Шентон был отправлен матерью в злополучную школу «Мессия» и стал одним из 28 детей, подвергающихся постоянным избиениям, голодовкам и прочим несчастьям. За время нахождения в школе Бен пережил множество травм, но к счастью остался жив.
Anews
Секту возглавляла учительница йоги Энн Гамильтон-Берн в 1963 году. Женщина убеждала родителей отдавать детей ей под опеку. Образованные врачи и юристы доверяли Энн Гамильтон-Берн — ее считали реинкарнацией Иисуса Христа и живым богом. Уверенные в чистоте Энн даже помогали ей с подделкой документов. Юристы с легкостью признавали ее матерью всех изъятых у настоящих родителей детей.
По словам Бена Шентона, в секте «Семья» над всеми детьми жестоко издевались: избивали плетками, поливали холодной водой, им давали транквилизаторы и наркотики, если дети не соблюдали все правила. Ребятам часто не давали есть и в качестве наказаний держали пальцы над огнем.
Энн Гамильтон-Берн давала детям одинаковую одежду и делала мальчикам одну и ту же стрижку «боб». В лагерь не пускали чужих. Любого, кто пытался сбежать или пробраться в лагерь, сурово наказывали.
Другие дети, состоящие в секте, рассказывали, что им приходилось есть траву и собачий корм, чтобы выжить в жесточайших условиях. Они не сразу понимали, что так живут не все: о нормальной жизни они читали в книгах и находили отличия между жизнью за пределами школы и в ней.
Anews
Правда вскрылась в 1987 году, когда полицейские провели обыск в детском лагере в пригороде Мельбурна. Тогда разразился настоящий скандал. Бену Шентону в тот момент только исполнилось 15 лет. Эксперты признали детей слишком травмированными, чтобы их допрашивать.
Один из детективов сказал о Энн Гамильтон-Берн так: «Она — жестокая преступница, и этот случай — самый жуткий из всех, что мне приходилось расследовать. Если вы хотите узнать, как выглядит зло, взгляните на Энн Гамильтон-Берн».
После скандальной облавы 1987 года Энн и ее муж сбежали в США, а остальные члены секты отказывались давать свидетельства против нее. Когда Энн вернулась в Австралию, ее не смогли привлечь к ответственности.
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