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Российские звезды, не желающие платить алименты 

Рамблер 1 час назад
Если семья, в которой есть дети, распадается, то одному из супругов приходится выплачивать алименты второму. Однако далеко не все алиментщики честно выполняют обязанности и содержат детей, оставшихся с бывшей женой или бывшим мужем. Даже звезды, у которых, казалось бы, не должно быть проблем с деньгами, отказываются помогать наследникам.
Лолита Милявская несколько лет назад рассказала, что её бывший супруг и отец дочери Евы ни разу не выплатил алименты. Ева родилась в 1999 году, когда между Александром и Лолитой уже начались трения. Цекало при разводе выплатил экс-супруге 10 000 долларов и этим ограничился.
О других звездных мужчинах, которые не платят алименты, рассказывает видео.
Дети , Видео , Звёзды , Лолита Милявская
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