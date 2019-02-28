Что делать, если ваш ребёнок пропал

Сегодня появилась статья, которую необходимо прочитать всем. Да, не только родителям и подросткам, но и тем молодым людям, что ещё даже не задумываются о будущих детях, бездетным мужчинам и женщинам, даже если ваши дети давно выросли и переехали.

Дело в том, что ситуация с пропавшим ребёнком прямо или косвенно, в качестве потерпевшей стороны или свидетеля — может коснуться каждого. Ежегодно в России пропадают десятки тысяч детей. К сожалению, это может произойти в любой семье. Самое важное в такой ситуации — не терять ни минуты времени, ведь любое промедление может стоить здоровья и жизни.

Основные правила:

1. При поиске пропавших людей никакого «правила 3 суток» не существует. Обращаться в полицию необходимо сразу же, как только вы поняли, что ребенок пропал.

2. Сразу ищите все контакты вашего ребёнка — телефон, компьютер и так далее. Современные технологии позволяют самим родителям удалённо контролировать своё чадо, не пренебрегайте ими.

3. Обзвоните знакомых и друзей знакомых, близких родственников и всех, кто хоть как-то может по вашему мнению помочь в поисках. Подключайте всех, кто хочет и может хоть чем-то помочь в поисках.

4. Рассказывайте всё и не скрывайте подробностей — ваши ссоры с ребёнком могут стать поводом для ухода и зацепкой для поиска. 5. Сразу же звоните в «Лиза Алерт».