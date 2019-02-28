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Минздрав предложил обследовать у психиатра двухлетних детей из группы риска 

ТАСС 5 часов назад
МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Минздрав предлагает дополнить порядок профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних пунктом об обследовании детей в возрасте двух лет, находящихся в группе риска возникновения или наличия психических расстройств, у детского психиатра. Соответствующий проект опубликован в четверг на портале проектов нормативных правовых актов.
"Проводится осмотр детей, попавших в группу риска после проведения скрининга на выявление группы риска возникновения или наличия нарушений психического развития", — говорится в документе. Отмечается, что скрининг будет проводится путем анкетирования родителей.
Кроме того, министерство предлагает дополнить порядок пунктом о направлении несовершеннолетних в случае подозрения на употребление наркотических или психотропных веществ в специализированную медицинскую организацию для установления диагноза и определения мероприятий по медицинскому наблюдению.
"Проект указанного приказа подготовлен с целью совершенствования оказания медицинской помощи детскому населению в части раннего выявления незаконного потребления наркотиков среди обучающихся Российской Федерации и психических расстройств, в том числе расстройств аутистического спектра, у детей раннего возраста", — говорится в пояснительной записке к проекту приказа.
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Дети , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
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