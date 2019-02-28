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Бдительные родители разоблачили педиатра-оборотня 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
Следственный комитет выясняет местонахождение московского педиатра Евгения Ликунова. Поводом стали многочисленные обращения родителей детей, которых на дому наблюдал врач. Все они уверены: доктор не просто не лечил, но и вредил своим пациентам. Более того, как стало известно, Ликунов вообще не имеет права на частную практику. Родители разоблачили врача-оборотня.
Веселый озорной малыш Леня родился с краниостенозом. Это серьезное заболевание, при котором черепные швы слишком рано срастаются и сдавливают мозг. Узнав об этом, мама решила найти лучшего педиатра в Интернете.
"И первым же откликнулся Евгений Ликунов", — констатирует мама ребенка Екатерина Титова.
Годовое наблюдение на дому врач оценил в 50 тысяч рублей. Обещал Лене, что операция не понадобится.
"У него есть чудо-остеопаты, которые, руками подвигая, сделают ему череп нужной формы", — пояснила Екатерина.
Остеопатия помочь Лёне в принципе не может. Об этом Екатерина узнала, когда решила на всякий случай показать малыша специалисту в госклинике. Ребенка экстренно прооперировали.
"Еще бы чуть-чуть, и мы не успели на операцию", — сокрушается обманутая мама.
Тогда Екатерина вспомнила и другие странности врача. Он брал массу анализов, но их результаты ни разу не вклеил в карту. Говорил, что сотрудничает с частной клиникой и водил туда Леню на УЗИ. Правда, в обход регистратуры.
— Этот не наш сотрудник, он никогда у нас не работал, — подчеркивают в клинике.
Еще больше вопросов вызывала вакцинация. Катерина ни разу не видела ни укола, ни ампул с препаратом.
"Он каким-то образом отвлекал, а потом я искала след от укола и я не могла найти", — рассказывает Екатерина Титова.
О своих подозрениях она написала в сети. И нашла другие семьи, с которыми работал Ликунов. И подозрения подтвердились.
— Врач прислал моей сестре несуществующий анализ мочи, который они не сдавали. На бланке было фамилия, имя, отчество ребенка, — рассказывает женщина.
Но самое главное — почти у всех детей, которым педиатр якобы делал прививки, иммунитет был не сформирован. Это подтверждено анализами.
"По поводу всех прививок антитела были не выявлены. А это значит, что врач использовал физраствор", — говорит мама лечившегося у Ликунова ребенка.
Амина тоже планировала заключить контракт с Ликуновым. Но сначала попросила выслать лицензию на оказание медицинских услуг. Проверила ее в открытых источниках и была поражена.
"Эта лицензия была выдана какой-то наркологической организации, у которой нет разрешения на педиатрию и вакцинацию детей, а сам он к этой организации не имеет никакого отношения", — подчеркивает Амина Назаралиева.
В Росздавнадзоре подтвердили: права на частую медицинскую практику Ликунов не имеет. Но это не мешало ему активно рекламировать себя. С авторами тренинга «Богатый пациент — богатый доктор» он беседовал, вероятно, о том, что интересно ему самому.
"Сегодня мы поговорим о такой важной теме, как интернет-продвижении врача", — предлагал лже-доктор.
Связаться с Ликуновым невозможно. На звонки и сообщения он не отвечает.
"В настоящее время проводится весь комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", — заверила старший помощник руководителя московского главка Следственного комитета России по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.
Искать врача, очень хотевшего стать богатым, теперь будут правоохранительные органы. Следственный комитет уже начал проверку.
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Дети , Юлия Иванова , СКР , МВД
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