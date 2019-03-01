Эксперт рассказал, как правильно выбрать вуз

В интервью «ВМ» Александр Каючкин, руководитель проектов Rabota.ru и «Учеба.ру», дал советы, как выбрать высшее учебное заведение.

Выберите образовательную стратегию

На данный момент есть три основные возможности для формирования такой стратегии — школьники, которые закончили 9 класс (при наставлении или поддержке родителей), могут быть заинтересованы в ускоренном получении профессии и максимально быстром выходе на рынок труда. В этом случае в 5–7 классах уже необходимо решать вопрос о выборе направления обучения, профильного класса, а затем и колледжа.

Вторая возможность — долгосрочная образовательная карьера, когда школьник и его семья нацелены на получение высшего образования до уровня специалиста. В этом случае первое серьезное решение необходимо принять в 8–9 классах, так как после выбора вуза ученику необходимо будет сосредоточиться на определенных дисциплинах, и чем раньше начнется подготовка к поступлению, тем менее стрессовой станет сдача экзаменов.

Есть возможность совместить два подхода, когда после колледжа молодой человек поступает в вуз. Такой вариант может помочь попробовать себя в той или иной области, составить о ней определенное мнение и после принятия окончательного решения либо укрепиться в своем намерении продолжать обучение, либо сменить направление и начать иcкать вуз для подготовки по другой специальности.

Какой бы ни была образовательная стратегия, определиться с направлением необходимо как можно раньше, опираясь как на экономические перспективы, так и на склонности и таланты школьника, находя компромиссы.

Направьте ребенка на профориентацию К сожалению, во многих семьях просто не принято подходить к изучению склонностей и талантов ребенка с научной точки зрения. Опираясь на жизненный опыт, на интересы самого ребенка, который может не знать о всех своих талантах, родители принимают решение о его жизни и карьере.

Довольно часто в семье даже не готовы прислушаться к мнению ребенка. Или он сам не знает, кем хотел бы стать, а выяснить это никто не помогает. Мы видим множество отрицательных примеров такого подхода: выпускники вуза не работают по специальности, кто-то вынужден менять специализацию на 1–2 курсах, теряя несколько лет продуктивного жизненного периода. И это еще хорошие истории, иногда же у молодого человека просто нет возможности сменить место учебы, а потом и место работы. Складывается картина мира, где много людей занимаются нелюбимым делом.

Сейчас есть достаточно много способов без временных и финансовых затрат сделать первый шаг к изменению этой ситуации. Профориентация и карьерные консультации — это те мероприятия, которые помогут и детям, и родителям определиться с будущим ребенка. Как пример — Московский день профориентации и карьеры, организованный порталом об образовании «Учеба.ру» и сервисом для поиска работы молодыми специалистами Rabota.ru при поддержке правительства Москвы

Форум пройдет 2 марта в Центральном доме художника на Крымском Валу в Москве. Это мероприятие со свободным входом, на котором можно будет бесплатно пройти профориентационное тестирование, получить по его итогам электронное заключение и пройти индивидуальные консультации по выбору будущей профессии, присмотреться к вузам и колледжам.

Когда вуз наконец-то выбран и, надеемся, выбран правильно, шансы на поступление увеличат высокие индивидуальные результаты. Прежде всего, это портфолио, с которым выпускник школы выходит в большой мир. За многие подобные показатели при поступлении могут начислить дополнительные баллы.

Победы в олимпиадах, значки ГТО, участие в волонтерских проектах, сертификаты о прохождении дополнительных курсов и многое другое могут сильно повлиять не только на поступление в вуз, но и на поиск работы будущего специалиста. Если в школе ребенок проявлял активность, во время студенчества продолжил заниматься этим, а затем раскрыл такое портфолио в резюме, то для работодателей это не останется незамеченным.