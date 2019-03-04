Как понять, что ребенок принимает наркотики

Рассказываем, как поведение и физиологические особенности могут выдать в подростке наркозависимого. Не упускайте из виду эти сигналы!

Подростковый возраст не зря считается самым трудным периодом взросления. Это связано не только со становлением человека как личности или приобретением самостоятельности, но и с большим количеством соблазнов, которые поджидают его во внешнем мире.

Достаточно часто именно в подростковом возрасте под влиянием сверстников или собственного любопытства молодые люди начинают пробовать наркотики. В данной статье мы собрали основные признаки, по которым родители смогут определить, что их ребенок употребляет запрещенные вещества.

Рассказывает Олег Болдырев, автор и научный консультант программы выздоровления для нарко— и алкозависимых «Решение», соавтор программы полной модификации личности «Революция».

Физиологические признаки

Употребление любых наркотиков в любом случае сказывается на физическом состоянии человека, поэтому в первую очередь следует обратить внимание именно на физиологические признаки:

• Болезненные глаза. Употребление практически любых наркотиков в первую очередь проявляется через глаза. Покраснение белков, нездоровый блеск, отсутствие светочувствительности зрачков (они постоянно расширены или сужены, независимо от света) — все это является явными признаками того, что человек употребляет наркотики.

• Нарушение режима сна. Подросток может не спать целыми сутками, а затем резко отключаться. Иногда наблюдается чрезмерная сонливость и вялость.

• Сбои в работе организма. Побочными эффектами от употребления наркотиков могут стать следующие изменения: резкая потеря веса, бледность и сухость кожи, неприятный запах от кожных выделений и изо рта.

• Нарушение аппетита. Резкие изменения гастрономических предпочтений, отказ от пищи или чрезмерное переедание, высокое потребление воды — все это может служить тревожным звоночком для родителей, оповещающим о том, что их ребенок начал употреблять наркотики.

Также стоит обратить внимание на то, как ребенок себя ведет.

Как чрезмерно длительная активность, болтливость и разговоры в тараторящем темпе, так и замедленная реакция и вялый темп речи являются косвенными признаками употребления наркотиков.

Психологические признаки

Физиологические признаки употребления наркотиков не всегда могут быть заметны, ведь любой организм индивидуален, а некоторые из них и вовсе можно скрыть. Поэтому необходимо обращать внимание не только на изменения в организме, но и на психологическое состояние ребенка:

• Скрытность. Часто подростки, употребляющие наркотики, в силу страха быть разобраченными становятся малообщительными. Они не хотят отвечать на, казалось бы, обычные вопросы: «Как провел день?», «Чем сегодня занимался?», «С кем гулял?» и так далее.

• Перепады настроения. Резкие переходы от безразличия к активности, от веселья к унынию и обратно могут свидетельствовать об употреблении наркотиков.

• Повышенная агрессия. Как правило, подростки, употребляющие наркотики, проявляют повышенную агрессию не только к окружающим их людям, но и к предметам, а также событиям!

Например, собака, лающая за окном, или неправильно поставленная чашка могут выводить их из себя.

• Утрата интереса к жизни. Отказ от хобби, полная безучастность, потеря интереса к университету, школе, новым знаниям, общению со сверстниками — такое психологическое состояние провоцируют именно наркотики.

• Грубость по отношению к семье. В силу того, что подросток явно понимает, что семья не примет его новое увлечение запрещенными веществами, он начинает относиться к своим родственникам более грубо и невежественно.

Каждый организм реагирует на наркотики по-разному — в некоторых случаях вы и вовсе не сможете определить факт их употребления в силу отсутствия каких-либо психологических или физиологических реакций. Что же делать в таком случае?

Необходимо проявить свою бдительность относительно поведенческих факторов подростка и появления у него подозрительных предметов.

Другие тревожные сигналы

К поведенческим признакам употребления наркотиков можно отнести:

• Приобретенная неряшливость во внешнем виде.

• Частые пребывание на улице.

• Резкая смена планов под предлогом срочных дел, о которых подросток не может рассказать.

• Использование в речи специфических сленговых слов.

• Попытки скрыть содержание своих телефонных бесед.

• Смена окружения — новые неизвестные друзья.

Подозрительными предметами можно считать:

• Различные приспособления для курения

• Фольга

• Пустые упаковки от таблеток

• Зажигалки

• Крышки или наперстки с отверстиями

• Папиросы

• Прожженные пластиковые бутылки

Важно понимать, что наркотики в подростковом возрасте могут повлечь за собой не только негативные последствия для здоровья, но и стать переходным мостиком к более тяжелым веществам, поэтому закрывать глаза на эту проблему нельзя.

При обнаружении даже незначительных намеков следует поговорить с ребенком и отвести его к профильному специалисту!