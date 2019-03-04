Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как понять, что ребенок принимает наркотики 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Рассказываем, как поведение и физиологические особенности могут выдать в подростке наркозависимого. Не упускайте из виду эти сигналы!
Подростковый возраст не зря считается самым трудным периодом взросления. Это связано не только со становлением человека как личности или приобретением самостоятельности, но и с большим количеством соблазнов, которые поджидают его во внешнем мире.
Достаточно часто именно в подростковом возрасте под влиянием сверстников или собственного любопытства молодые люди начинают пробовать наркотики. В данной статье мы собрали основные признаки, по которым родители смогут определить, что их ребенок употребляет запрещенные вещества.
Рассказывает Олег Болдырев, автор и научный консультант программы выздоровления для нарко— и алкозависимых «Решение», соавтор программы полной модификации личности «Революция».

Физиологические признаки

Употребление любых наркотиков в любом случае сказывается на физическом состоянии человека, поэтому в первую очередь следует обратить внимание именно на физиологические признаки:
Болезненные глаза. Употребление практически любых наркотиков в первую очередь проявляется через глаза. Покраснение белков, нездоровый блеск, отсутствие светочувствительности зрачков (они постоянно расширены или сужены, независимо от света) — все это является явными признаками того, что человек употребляет наркотики.
Нарушение режима сна. Подросток может не спать целыми сутками, а затем резко отключаться. Иногда наблюдается чрезмерная сонливость и вялость.
Сбои в работе организма. Побочными эффектами от употребления наркотиков могут стать следующие изменения: резкая потеря веса, бледность и сухость кожи, неприятный запах от кожных выделений и изо рта.
Нарушение аппетита. Резкие изменения гастрономических предпочтений, отказ от пищи или чрезмерное переедание, высокое потребление воды — все это может служить тревожным звоночком для родителей, оповещающим о том, что их ребенок начал употреблять наркотики.
Также стоит обратить внимание на то, как ребенок себя ведет.
Как чрезмерно длительная активность, болтливость и разговоры в тараторящем темпе, так и замедленная реакция и вялый темп речи являются косвенными признаками употребления наркотиков.

Психологические признаки

Физиологические признаки употребления наркотиков не всегда могут быть заметны, ведь любой организм индивидуален, а некоторые из них и вовсе можно скрыть. Поэтому необходимо обращать внимание не только на изменения в организме, но и на психологическое состояние ребенка:
Скрытность. Часто подростки, употребляющие наркотики, в силу страха быть разобраченными становятся малообщительными. Они не хотят отвечать на, казалось бы, обычные вопросы: «Как провел день?», «Чем сегодня занимался?», «С кем гулял?» и так далее.
Перепады настроения. Резкие переходы от безразличия к активности, от веселья к унынию и обратно могут свидетельствовать об употреблении наркотиков.
Повышенная агрессия. Как правило, подростки, употребляющие наркотики, проявляют повышенную агрессию не только к окружающим их людям, но и к предметам, а также событиям!
Например, собака, лающая за окном, или неправильно поставленная чашка могут выводить их из себя.
Утрата интереса к жизни. Отказ от хобби, полная безучастность, потеря интереса к университету, школе, новым знаниям, общению со сверстниками — такое психологическое состояние провоцируют именно наркотики.
Грубость по отношению к семье. В силу того, что подросток явно понимает, что семья не примет его новое увлечение запрещенными веществами, он начинает относиться к своим родственникам более грубо и невежественно.
Каждый организм реагирует на наркотики по-разному — в некоторых случаях вы и вовсе не сможете определить факт их употребления в силу отсутствия каких-либо психологических или физиологических реакций. Что же делать в таком случае?
Необходимо проявить свою бдительность относительно поведенческих факторов подростка и появления у него подозрительных предметов.

Другие тревожные сигналы

К поведенческим признакам употребления наркотиков можно отнести:
• Приобретенная неряшливость во внешнем виде.
• Частые пребывание на улице.
• Резкая смена планов под предлогом срочных дел, о которых подросток не может рассказать.
• Использование в речи специфических сленговых слов.
• Попытки скрыть содержание своих телефонных бесед.
• Смена окружения — новые неизвестные друзья.

Подозрительными предметами можно считать:

• Различные приспособления для курения
• Фольга
• Пустые упаковки от таблеток
• Зажигалки
• Крышки или наперстки с отверстиями
• Папиросы
• Прожженные пластиковые бутылки
Важно понимать, что наркотики в подростковом возрасте могут повлечь за собой не только негативные последствия для здоровья, но и стать переходным мостиком к более тяжелым веществам, поэтому закрывать глаза на эту проблему нельзя.
При обнаружении даже незначительных намеков следует поговорить с ребенком и отвести его к профильному специалисту!
Letidor.ru: последние новости
Британка в течение четырех лет водила ко врачам здоровую дочь и попала в тюрьму Минобрнауки хочет узаконить высшее самообразование Филипп Киркоров показал, чем занимаются дома его дети
Женский форум
Дети
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выстроить отношения подруг со своим избранником
Признаки того, что вам надо срочно сменить диету
Актрисы, которые не стесняются себя без макияжа8
Как работает угольная маска
Чем занимаются и как выглядят взрослые дочери звезд1
Новости партнеров
Видео
Потап впервые подтвердил роман с Настей Каменских
Звёзды
Рамблер/гороскоп на неделю
Психология
Исхудавшая Пугачева напугала своим видом
Звёзды Шоу-бизнес
Собчак кардинально изменилась ради Богомолова
Звёзды
Врач рассказал, что Пугачева сделала с зубами
Звёзды
Куда опасно добавлять чеснок
Еда
Наталья Лагода: что случилось со звездой 90-х
Звёзды
Сакральные места советских женщин
Красота
Священник призвал женщин не оголяться перед врачами
Здоровье
Лорак была на грани жизни и смерти
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение