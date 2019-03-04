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Без мужа и прописки: как живут матери‑одиночки 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО, Николай Корешков
За это время старый трехэтажный особняк на Таганке приютил более 200 мам с детьми, которые оказались в сложной ситуации. Здесь вместе воспитывают детей, учатся, работают, чтобы после вернуться к нормальной жизни. Корреспонденты РИАМО побывали в центре и узнали, как живут здесь мамочки и куда отправляются, покинув его.

«Дом для мамы» открыт для каждой

Различные кризисные центры предоставляют женщинам в тяжелой жизненной ситуации возможность пожить в чистоте и уюте, получить бесплатную еду и одежду, помощь специалистов и даже новую профессию. Одним из них является кризисный центр православной службы помощи «Милосердие». Он совсем не похож на казенное учреждение — санаторий или больницу.
«Наш центр недаром называется «Дом для мамы», потому что здесь действительно как дома», — считает директор центра Мария Студеникина.
Главное отличие кризисного центра «Дом для мамы» от аналогичных государственных учреждений — в условиях приема. В бюджетный центр могут быть приняты только москвички с пропиской и документами, доказывающими, что женщина находится в трудной жизненной ситуации. Туда не принимают женщин с «плохим прошлым» — например, с судимостью.
Сейчас в центре живут женщины с совершенно разной жизненной ситуацией. Одна девочка из Тульской области осталась без поддержки родственников из-за конфликта на почве квартиры. Другую — молодую девочку с Кавказа, забеременевшую вне брака, выгнал из дома отец. В ближайшее время здесь ждут мамочку — выпускницу психоневрологического интерната с новорожденным.

Месяц на восстановление

Каждая мамочка, попадая в центр, проходит собеседование.
«Это сложный момент для женщин, они приходит к нам со слезами и не всегда готовы говорить. Но такой разговор нам нужен, чтобы понять, по пути ли нам», — отмечает руководитель проекта.
На первой встрече с руководителем центра, психологом и юристом должны проясниться три главных момента. Первый — ситуация, в которой оказалась женщина. Второй — как мамочка представляет себе жизнь в центре. Третий, и самый важный момент, — как женщина видит свою жизнь после выхода из центра.
Поэтому изначально с мамочкой заключают договор на один месяц — чтобы увидеть, готова ли она к переменам.
«Просто так пожить — это не к нам. Сколько времени нужно женщине для того, чтобы ее жизнь изменилась — уже второстепенно. Все сотрудники готовы вложиться, чтобы увидеть результат», — подчеркивает директор.
Кто-то уходит из центра через пару месяцев, кому-то не хватает и года. В среднем, женщины живут в доме около полугода. А есть определенный тип людей, которые не хотят жить самостоятельно и не готовы к переменам. С такими женщинами центру приходится расставаться.

Жизнь по расписанию

Одновременно в приюте могут жить десять беременных женщин или женщин с маленькими детьми. При условии, что они готовы убирать в своей комнате и в местах общего пользования, готовить на кухне, заботиться о себе и ребенке.
День в «Доме для мамы» начинается с «пятиминутки» в 9 утра. Мамы распределяют дежурства и делятся с администратором планами на день. При этом они договариваются друг с другом, кто сможет посидеть с ребенком, пока они отъедут по делам. Не позже 22 часов все мамы должны быть дома.
В центре мамы могут получить бесплатное дополнительное образование — например, обучиться парикмахерскому делу или стать мастером маникюра и педикюра. Есть возможность и подработать — например, делать дорожные наборы ниток или свечи, шить игрушки.
Молодой маме Лилии из Ставропольского края в доме очень нравится, она здесь с начала января. Комфортно в центре и ее дочкам — 6-летней Саше и 3-летней Насте. Лилия мечтает устроиться на работу в Москве, снять квартиру и определить детей в школу и детский сад.
«Вернуться домой я не могу — у нас нет там своего жилья. Надеюсь найти работу в Москве у своего бывшего работодателя, который меня знает», — делится Лилия.
Она очень благодарна сотрудникам центра — дети здесь ни в чем не нуждаются. У них много игрушек, книжек, есть бесплатный Интернет. К заболевшим ребятишкам приходит педиатр.
Светлана — самая старшая из живущих в центре женщин. Она приехала в Москву с 5-летней дочкой из Челябинской области, чтобы попытаться отстоять свои права на недвижимость. Ее дом находится на территории металлургического завода, и жить в нем невозможно. Оказалось, что в столице ей с ребенком идти было некуда.
«Я просто набрала в Интернете «где остановиться в Москве», так и оказалась здесь», — вспоминает женщина.

Уже не чужие

Надя с шестимесячным малышом живет в центре дольше всех — с прошлого лета. О центре она узнала от подруги — сюда и пришла на последних сроках беременности. Надя — сирота, воспитывалась в детском доме в Костромской области, но ее документы были потеряны и жилье девушка не получила. Сейчас юристы центра помогают Наде восстановить документы и добиться получения жилья. По направлению из центра она учится на мастера маникюра и педикюра и планирует подрабатывать этим в дальнейшем. Отец ребенка девушке не помогает.
Надя живет в комнате с соседками, у которых тоже маленькие дети. К детским крикам по ночам мамочки привыкли, а днем оставляют друг другу детей и убегают по делам.
«Мы гуляем все вместе. На Новый год с четырьмя колясками на автобусе ездили на Красную площадь. Таким же образом посетили Зачатьевский монастырь», — делится Надежда.
Женщины стараются помогать друг другу чем могут.

«Молочка», памперсы и психиатрическая помощь

Тем не менее за восемь лет сотрудники центра видели здесь всякое.
В «Доме для мамы» в основном работают женщины, именно им приходится разрешать все конфликтные ситуации. Штат сотрудников небольшой — это четверо круглосуточных дежурных, которые работают посменно, администратор, соцработник, юрист, психолог и руководитель центра.
Центр — это не только общежитие для мамочек с детьми. Здесь женщины, у которых есть жилье, но нет денег, получают «натуральную» помощь — от памперсов до «молочки». Каждый месяц такую помощь получает около 250 семей. Поэтому в центре всегда рады волонтерам и благотворителям.
«Православная служба «Милосердие» в основном существует на пожертвования, мы всегда рады любой помощи», — отмечает директор «Дома для мамы».
Помочь можно и вещами, и игрушками, и памперсами, и профессиональными навыками — всем, чем угодно.

Они объединяются, чтобы жить дальше

В самостоятельную жизнь подопечные центра возвращаются по-разному. Большинство женщин — в свои семьи.
«Папа, мама, бабушка, муж, да кто угодно — если есть родственники, с ними надо наладить отношения. Сотрудники центра стараются в этом убедить мамочек и вернуть их в реальность», — поясняет руководитель центра.
Еще одна категория выпускниц дома — девочки из детдомов, утратившие свое жилье. Юрист центра помогает им вернуть недвижимость, работает с местными органами власти.
Нередки случаи, когда бывшие соседки по выходе из центра вместе снимают жилье. Они находят работу и по очереди сидят с детьми — решают проблемы вместе.
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