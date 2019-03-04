Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как выглядят сыновья российских звезд 

Рамблер 2 часа назад
Звёздные отпрыски, ещё недавно бывшие малышами, сегодня стали совсем взрослыми, а некоторые превратились в настоящих красавцев. Некоторое время назад пользователи интернета увидели, как выглядит сын певцов Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина. 19-летний Василий, по мнению многих комментаторов, похож на актёра Джонни Деппа в молодости, он буквально сводит с ума девушек красотой. Однако парень не настроен становиться моделью и позировать для глянца: он учится на режиссёрском отделении МГИКа.
О других знаменитых сыновьях рассказывает видео.
Дети , Видео , Звёзды , Виктор Рыбин , Наталья Сенчукова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Теща или свекровь: от какой бабушки больше пользы3
Самый простой рецепт правильных блинчиков6
Тест: какая черта характера ведет вас по жизни
Что предлагает нам носить Celine осенью
Как выстроить отношения подруг со своим избранником
Видео
Чехова не стесняется показывать неидеальную фигуру
Звёзды
Потап впервые подтвердил роман с Настей Каменских
Звёзды
Рамблер/гороскоп на неделю
Психология
Исхудавшая Пугачева напугала своим видом
Звёзды Шоу-бизнес
Самый простой рецепт правильных блинчиков
Еда
Прожорливая китаянка съедает все, что дают
Еда
Как выглядят сыновья российских звезд
Дети Звёзды
На что жалуются девушки с пышным бюстом
Красота Здоровье
Моисеев заявил, что больше не будет выступать
Звёзды
С кем крутил романы Кончаловский до Высоцкой
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение