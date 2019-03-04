Как выглядят сыновья российских звезд 

Звёздные отпрыски, ещё недавно бывшие малышами, сегодня стали совсем взрослыми, а некоторые превратились в настоящих красавцев. Некоторое время назад пользователи интернета увидели, как выглядит сын певцов Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина. 19-летний Василий, по мнению многих комментаторов, похож на актёра Джонни Деппа в молодости, он буквально сводит с ума девушек красотой. Однако парень не настроен становиться моделью и позировать для глянца: он учится на режиссёрском отделении МГИКа.
О других знаменитых сыновьях рассказывает видео.