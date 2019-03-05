Домашние роды в три раза опаснее родов в клинике

К такому выводу пришли ученые из Израиля, сообщает ScienceDaily.

Врачи сравнивали 3580 женщин, родивших дома, и 240 000 пациенток, ставших матерями в больнице, на протяжении одного и того же периода. Исследования показали, что жизнь 15 из 1000 детей, рожденных вне стационара, находилась под серьезной угрозой. Для «роддомовских» младенцев этот показатель составил 5 из 1000.

«Нет сомнений, что больница обеспечивает наиболее безопасную среду для родов — как для матерей, так и для их детей, — отметил заведующий кафедрой акушерства и гинекологии в «Сороке» Эяль Шейнер. — Даже при использовании достижений современной медицины роды по-прежнему могут серьезно травмировать мать и ребенка, и поэтому крайне важно быть готовыми к любому сценарию».

Больничные условия позволяют отслеживать состояние роженицы и малыша, показатели их жизнедеятельности в режиме реального времени, а также немедленно оказывать медицинскую помощь и при необходимости проводить операции любой сложности.

Кроме того, в операционном зале у врача гораздо больше возможностей сориентироваться и принять верное решение в опасной ситуации при родах.