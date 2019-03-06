Похваставшуюся двумя высшими образованиями учительницу поймали на мате при детях

Учительница школы для слабослышащих № 15 в Томске во время занятий материлась по телефону в присутствии учеников. Школьники сняли это на видео и выложили в сеть, сообщает News.ru.

Запись была сделана 9 ноября 2018 года. На кадрах женщина обсуждала работу и коллег по телефону, используя нецензурные выражения, а затем предложила подросткам самим изучить материал урока и вместо преподавания начала рассказывать им о своих достижениях, работе и зарплате. Также она сообщила, что у нее два высших образования, и она ведет пять предметов.

По информации издания, после публикации ролика преподавательница стала унижать и бойкотировать его авторов, кидала в них скрепками. «Дети, родители, Всероссийское общество глухих, педагоги обращались в департамент с официальными заявлениями и к директору», — сказал собеседник News.ru.