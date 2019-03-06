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Мать пыталась продать своего ребенка через шесть дней после родов 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
23-летняя женщина пыталась продать свою шестидневную дочь, но была поймана с поличным, сообщает издание "Лента.ру" со ссылкой на Юлию Иванову, официального представителя главного следственного управления СКР по Москве.
В одной из соцсетей девушка разместила объявление, в котором сообщала, что готова передать своего только что родившегося ребенка новым родителям. Взамен молодая мать просила миллион рублей.
Сделка состоялась 5 марта в квартире на востоке Москвы. "Покупатели" отдали деньги и взяли с женщины расписку о том, что она получила от них всю сумму.
Сразу после этого молодую мать задержали сотрудники МВД и СКР.
Женщина также написала отказ от прав на младенца.
Против горе-матери возбудили уголовное дело по статье "Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" (пункты «б, з» части 2 статьи 127 прим УК РФ).
23-летняя роженица оказалась приезжей из Киргизии. Она снимала квартиру в Москве, а беременность оказалась для нее полной неожиданностью. Женщина рассказала, что находится в трудном материальном положении. А прокормить новорожденную дочь она бы попросту не смогла, поэтому и решилась на такой отчаянный шаг.
Мать даже не стала давать имя родившейся девочке, а пыталась как можно скорее выручить деньги за продажу ребенка.
Следствие планирует ходатайствовать об аресте женщины.
Женский форум
Дети , Юлия Иванова , СКР , МВД , Lenta.ru
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