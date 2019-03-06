Мать пыталась продать своего ребенка через шесть дней после родов

В одной из соцсетей девушка разместила объявление, в котором сообщала, что готова передать своего только что родившегося ребенка новым родителям. Взамен молодая мать просила миллион рублей.

Сделка состоялась 5 марта в квартире на востоке Москвы. "Покупатели" отдали деньги и взяли с женщины расписку о том, что она получила от них всю сумму.

Сразу после этого молодую мать задержали сотрудники МВД и СКР.

Женщина также написала отказ от прав на младенца.

Против горе-матери возбудили уголовное дело по статье "Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" (пункты «б, з» части 2 статьи 127 прим УК РФ).

23-летняя роженица оказалась приезжей из Киргизии. Она снимала квартиру в Москве, а беременность оказалась для нее полной неожиданностью. Женщина рассказала, что находится в трудном материальном положении. А прокормить новорожденную дочь она бы попросту не смогла, поэтому и решилась на такой отчаянный шаг.

Мать даже не стала давать имя родившейся девочке, а пыталась как можно скорее выручить деньги за продажу ребенка.

Следствие планирует ходатайствовать об аресте женщины.