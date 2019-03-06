Самый толстый в мире ребёнок похудел в два раза

Индонезиец Арья Перман ещё недавно считался самым толстым ребёнком в мире: в 10 лет он весил 200 килограммов. Поправляться мальчик начал ещё в двухлетнем возрасте. Из-за большого веса у него возникли проблемы со здоровьем, ему сложно было совершать обычные бытовые манипуляции и гигиенические процедуры. В конце концов парень взял себя в руки. Врачи сделали ему операцию, а потом перевели на диетическое питание. Также Арья начал делать упражнения. Сейчас, два года спустя, он весит в два раза меньше, чем раньше.