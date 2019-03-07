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Женщина родила чужого ребенка 

RusTurkey.com 2 часа назад
В Турции женщина родила ребенка другой пары после того, как в центре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в Стамбуле ей "ошибочно" ввели не тот эмбрион.
Около года назад, женщина и ее муж получили радостную новость, что они скоро станут родителями после успешного лечения в центре Bahçeci ЭКО.
Однако после того, как пациентка Центра родила девочку, супруги заметили, что группа крови новорожденного не совпадает с их группой, и провели анализ ДНК. Тест показал, что ребенок не принадлежит паре, и молодые родители обратилась в судебные органы.
Мустафа Бахчеджи, руководитель Центра ЭКО, принес супругам свои извинения за "путаницу" и даже предлагал деньги в качестве компенсации, но пара не забрала из суда свой иск.
Как стало известно следствию, Бахчеджи всячески пытался предотвратить скандал, предлагая взятки в разные инстанции, однако это не спасло репутацию клиники и судебный процесс по делу начался.
Как сообщает издание Daily Sаbah, суд завершится в ближайшие три месяца.
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