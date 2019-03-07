Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мать отказалась от ребенка из-за недостаточно высоких оценок 

Lenta.ru + ещё 3 5 часов назад
Фото: кадр из видеоархива
В китайском городе Лоян, округ Хэнань, мать отказалась от сына из-за недостаточно высокой оценки за тест. Об этом сообщает Daily Mail.
Очевидцы утверждают, что женщина сначала кричала на 12-летнего сына посреди улицы, затем несколько раз ударила его и уехала домой на автомобиле одна, бросив подростка у дороги. Через некоторое время, когда прохожие увидели, что китаянка не собирается возвращаться за ребенком, они вызвали полицию.
Полицейские нашли подростка неподалеку от магистрали, он направлялся к вокзалу. Школьник признался им, что мать разозлилась на него за то, что «плохо сдал экзамен и набрал только 81 балл, а не 95, как она ожидала».
Стражи порядка допросили свидетелей, узнали номер автомобиля китаянки и позвонили ей на мобильный телефон. В разговоре с полицией женщина отказалась от ребенка: «Он мне больше не нужен. Можете делать с ним, что угодно. Можете даже завести на меня дело». Удивленный полицейский назвал мать «безответственной» и призвал ее проявить терпение.
Подросток провел в полицейском участке около часа, затем его забрал дядя. Пока неизвестно, какие меры воздействия применят к матери.
Последние новости
Армия США опять осталась без новых гаубиц Убийц женщины-следователя из Подмосковья поймали в Петербурге Лидер президентской гонки на Украине заявил о сфабрикованных против него делах
Женский форум
Дети
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, кардинально изменившие имидж
Шокирующие бьюти-процедуры прошлого
Знаменитые мужчины, выбирающие жен «под копирку»3
Как подготовиться к знакомству с родителями
Простые советы, чтобы выглядеть моложе2
Видео
Рамблер/гороскоп на неделю
Психология
Гимн сексу: клип Шейк собрал миллион просмотров
Звёзды Экономика
В сети появилось видео с дракой Миддлтон и Маркл
Звёзды
Сын Плющенко вышел из-под контроля
Звёзды
За что сидел отец известной актрисы Миллы Йовович
Звёзды
В чем польза конопляной каши
Еда Здоровье
Пожилая жена Солнцева госпитализирована
Звёзды
Знаменитые мужчины, выбирающие жен «под копирку»
Звёзды Любовь
Звездные родители, продвигающие детей в шоу-бизнес
Звёзды Дети
Домашний способ отличить настоящее вино от подделки
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение