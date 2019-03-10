Что стало с гениальной девочкой-пианисткой из СССР

В пять лет Полина Осетинская впервые села за инструмент, в шесть — начала выступать, а в восемь — сыграла свой первый сольный концерт. Рассказываем, какой ценой далась пианистке-вундеркинду музыкальная "школа" и как сложилась ее судьба.

Ее отец хотел стать пианистом, но в 10 лет получил удар по пальцу крышкой от парты, и от мечты пришлось отказаться. Примерно в то же время в своем дневнике он написал, что дочь, которая у него родится, непременно станет великим музыкантом. Так и получилось.

Олег Осетинский не имел музыкального образования, тем не менее взялся учить дочь по разработанному им методу "дубль стресс = антистресс". Результат не заставил себя ждать, девочка освоила инструмент и начала выступать. Ее мастерству и эмоциональности поражались и профессиональные музыканты, и простые зрители. Но цена успеха была невероятно высока. В 13 лет Полина сбежала от отца и публично объявила о том, как он добивался от нее результатов.

Отец заставлял ее учить по программе в неделю, давал сложнейший для ее возраста материал и никогда не позволял снижать темп. В своей книге воспоминаний Полина Осетинская писала, что врачи у нее нашли 25 хронических заболеваний, предъязвенное состояние и вегетососудистую дистонию, когда она оказалась в больнице. Через месяц ее хотели уже выписать, но она уговорила доктора оставить ее еще на несколько дней. Также Полина на несколько месяцев провела в Институте Бехтерева с диагнозом маниакально-депрессивный психоз.

Тем не менее Полина не бросила музыка, игра — для нее оставалась территорией свободы, но о былых успехах пришлось забыть и учиться играть заново. Сейчас Полина Осетинская с благодарностью вспоминает и отца, и других своих учителей.

osetinskaya.ru

Полина Осетинская выступает в России и за рубежом, а также занимается благотворительностью, она создала "Центр по поддержке профессионального здоровья музыкантов Полины Осетинской", а также входит в попечительский совет фонда "Кислород", который помогает больным муковисцидозом.