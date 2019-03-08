Как научить сына общаться с девочками: важные советы

«Дергать за косички» — это ненормально

Рассказ мамы девочки:

Дочка:

— Мама, почему Вася в садике ко мне все время пристает?!

Уже почти произношу: "Потому что ты ему нравишься", — но вовремя останавливаюсь. Хотя это правда! Он пристает к ней, потому что она ему нравится! Нет, потому что она ему нравится, он хочет с ней играть! А пристает, потому что хочет с ней играть. Но снова ловлю себя за кончик языка. Потому что проблема не в этом.

— Потому что он не умеет говорить прямо, что хочет с тобой играть.

Ситуация, когда один ребенок не хочет играть с другим, скорее рядовая. Нерядовой ее делает реакция взрослых. Наблюдая за Васей и Машей, воспитательницы в саду или бабульки на лавочке на детской площадке умильно улыбаются, тем самым поощряя Васю. Мама Васи спрашивает: «Что, сынок, нравится тебе Маша?». Мамы Маш в большинстве случаев скажут: «Ты ему просто нравишься!». И Вася, и Маша понимают, что приставание к девочке, вне зависимости от ее желания, и есть проявление симпатии. Поведенческая модель готова.

Что делать?

Не объяснять приставания, тычки, толчки мальчика его симпатией к девочке! Тычки и толчки — недопустимое поведение вне зависимости от мотивов.

Учить простому «относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе»: «Тебе понравится, если девочка, выражая симпатию, начнёт тебя пинать и дразнить? Что ты подумаешь об этой девочке? Вооот».

Учить относиться к девочкам так же, как к мальчикам. Тебе хочется подружиться с другим мальчиком, что ты будешь делать? Скорее всего, вы найдете какие-то общие интересы, — может, вам нравятся одинаковые фильмы или мультики, игры, игрушки. Когда мальчики хотят дружить, они потенциального друга не «дергают за косички».

Воспитывать в ребенке право на «нет» и уважение к чужому «нет». Если в семье ребенка в ответ на его отказ или на выражение нежелания начинают уламывать, уговаривать, то и он будет вести себя так же с другими детьми.

Если ваш мальчик у вас на глазах в ответ на девочкино «не хочу» продолжает приставать к ней, вмешайтесь: «Если она не хочет с тобой играть, ничего не поделаешь. Я понимаю, что это обидно, мне бы тоже было обидно. Играй с другими или один, — я могу предложить во что».

Мы не можем уберечь детей от всех обид и разочарований. И не должны уберегать, потому что разочарования, неисполненные желания — часть жизни. Но мы можем помочь детям пережить это, а достижения и удачи — помогать организовывать в мире спорта, в командных играх, в творчестве, в учебе, в домашнем труде, в семье. Если есть сфера, где ребенок «молодец», из него не вырастет «козел отпущения», как боятся некоторые родители.

Мальчик должен добиваться своего!

И мальчик добивается. В том числе внимания девочки (а далее ее поцелуя, секса с ней). Любой ценой.

Что делать?

Направить энергию ребенка в созидательное русло. Пусть добивается того, чтобы его трехэтажная башня из кубиков не падала — учится ставить кубики ровно. Или того, чтобы удар по мячу был ровным. Или перепроверяет решение задачки, если оно не совпало с ответом.

Другой человек не может быть целью, трофеем. Другой человек может быть только партнером.

А если все же очень хочется добиться внимания девочки?

Хочешь подружиться — делай и говори что-то интересное и приятное этой девочке, а не обидное, больное и смешное для других.

Предлагай интересные равные занятия, где вы будете делать что-то вместе.

Хочешь поиграть в ее игру — спроси, чем она занимается и можно ли к ней присоединиться. Умей отойти, если девочка не хочет. Может быть, в другой раз она сама предложит поиграть или что-то сделать вместе.

Расспроси ее о чем-то, что ей нравится — о ее увлечениях, любимых книгах или фильмах, спорте, питомцах, поездках.

Рассказывая о себе, не перебивай ее и не пытайся переиграть, показать себя более крутым, чем она.

Если вы в одной группе в детсаду или часто встречаетесь на детской площадке, можно каждый день лично здороваться и прощаться с девочкой. Доброжелательность творит чудеса.

Помогай девочке, только когда она просит о помощи. Да-да, девочки нуждаются в помощи не больше, чем мальчики, не нужно относиться к ним, как к беспомощным и как к неумехам! Образ принцессы, которую надо спасать, навязан и девочкам, и мальчикам.

Не трогай девочку руками и ничем другим (лопаткой, мячом, ногой), это может быть ей некомфортно.

Жизнь такова, что девочки с малолетства приучаются опасаться мальчиков, и их боязнь небезосновательна. Будь вежливым и безопасным, и девочка это заметит.

Рассказ мамы мальчика:

В первом классе у старшего сына учительница в конце года давала грамоты всем детям по разным номинациям. Мой получил "за самое уважительное отношение к девочкам". Я была шокирована, если честно, потому что дома на словах он мог проявить доброжелательный сексизм — типа, мама, ну ты же женщина, в устройстве автомобилей не разбираешься. На что получал ответ — я юрист, а не инженер. Но грамота означает, что он девочек точно не бил и не хватал за части тела.

Стесняться — естественно и нормально

В предпубертате задиристое отношение мальчиков к девочкам может быть вызвано просто стеснением и неуклюжими попытками его преодолеть.

Объясните мальчику, что это нормально — то, что ему нравятся девочки, и то, что он этого стесняется — тоже нормально! Стеснение — естественный психический механизм! Без стеснения не вырабатывается понимания интимности. Без стеснения не выработается бережного отношения к чувствам — своим и девочкиным.

Не высмеивайте мальчика, не говорите: «Ты же мужчина, подойди к ней!» Лучше скажите: «Я очень даже понимаю, что ты стесняешься, это нормально и естественно — стесняться».

Ты как девчонка!

К сожалению, взрослые нередко высмеивают мальчиков за желание играть с девочками. А иногда даже ругают за то, что может быть маркировано как принадлежащее к девочковому миру: за игры с куклами, за любовь к ярким и светлым цветам, за интерес к рукоделию и домашнему хозяйству. Некоторые родители чуть не впадают в панику, когда мальчик на детской площадке берет покатать чужую игрушечную коляску с куклой или просит накрасить ему ногти фломастером. И мальчик воспринимает свой интерес к девочкам, как стыдный.

Пока в нашем обществе у мальчиков формируется представление, что иметь что-то общее с девочками — это ужасно, спокойного и доброжелательного обращения с девочками ждать не приходится.

Но радует, что все больше родителей понимают: игры в куклы необходимы для развития ребенка вне зависимости от его пола, а сексуальная ориентация не зависит от того, во что мальчика одевали и с кем он играл в раннем детстве.

Влечение как основной мотив

В подростковом возрасте сложности в прямом и спокойном общении с девочками вызваны еще и тем, что интерес мальчиков к девочкам становится сексуальным. Как выражать именно такой интерес?

Очень просто — так же, как и другой. Просто общайся с девочкой. «Романтическое» всё равно основывается на базовом уважении и интересе к человеку, как к личности.

И если влечение взаимное, дело сделается само собой. Только не забывай о предохранении от беременности и заболеваний, передающихся половым путем (презерватив обязателен, даже если девочка-подросток принимает оральные контрацептивы), и о необходимости спрашивать у девочки согласия.

Рассказ мамы мальчика:

Парень у меня уже большой и дразнить его мне кажется неправильным. Обняться на ночь, перед школой — и все. А хочешь пообниматься — спроси, хочу ли я ("Мама, я хочу тебя обнять"). Я же первая женщина своих сыновей, думаю, что я и должна говорить с ними об этом.

Как именно спрашивать у девочки согласия?

Прямым текстом. Когда дело дошло до интимной ситуации, спросить: «Все нормально?» — и продолжать, получив только определенное «да». В пылу поцелуев оторваться от нее: «Продолжаем?» — и продолжать, только получив в ответ четкое «да». Если «нет», то остановиться и улыбнуться, показать радость от того, что было.

В сериале «13 причин почему» есть потрясающая сцена: подросток в пылу страсти отрывается от подруги и выдыхает: «Ит’с окей?» Именно это норма.

В мире, где в порядке вещей представлять и показывать женщину не как личность, а как сексуальный объект, непросто научить мальчиков не относиться к девочкам, как к инструменту удовлетворения своей возникшей потребности. Но твоя потребность — это твоя потребность. Потребность девочки быть именно с тобой — это ее потребность. Совпали? Повезло. Девочки не обязаны удовлетворять желания мальчиков и вправе отказать, а мальчики обязаны к отказу относиться с уважением и не спорить с ним.

Рассказ мамы мальчика:

Проблема в том, что созревание мальчиков происходит позднее. Девочкам мальчики-ровесники зачастую просто не интересны. А раз мальчики еще не созрели, многих вещей они еще не понимают. Такое несовпадение получается. И потом, когда у мальчиков начинается половое созревание, оно носит иной характер, чем у девочек. Глобальный, я бы сказала. Если коротко: мальчикам бывает все равно, лишь бы была девочка. Как сказал мой сын (с оттенком невыразимой грусти): "Мне нравятся все наши девочки. Что мне делать?" Я ответила: "Жить и разбираться, какая все же нравится больше. А до той поры не приближаться ни к одной".

Если мальчика дразнят за вежливость с девочками?

Да, это непростой выбор — поступать как порядочный и воспитанный человек и оказаться в оппозиции к товарищам или сделать плохо другим, но остаться в компании, в стае. Да, сын, я понимаю, как нелегко в этом разобраться и поступить верно.

Что такое "верно" в данном контексте? Не делать плохо другому человеку — девочке.

А вообще, если мальчика дразнят товарищи за вежливое обращение с девочками (а такое случается), следует помнить, что повод для травли может быть любой. Если не вежливость, так заикание, низкий/высокий рост или любовь к литературе. Разбираться с этим нужно, как с любой травлей в детском коллективе: морально поддерживать своего ребенка, разговаривать с воспитателями, учителями, при необходимости с детьми и их родителями.

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