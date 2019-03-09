«Траурный мишка» и связка дешевых шаров: Дмитрия Тарасова застыдили за подарок для старшей дочери

Подписчики футболиста Дмитрия Тарасова обвинили его в недостаточном внимании к 9-летней Ангелине.

Минувшим днем футболист Дмитрий Тарасов продемонстрировал подписчикам своего блога подарок, который получила его старшая дочь Ангелина в честь 8 Марта.

«Моя еще одна кровиночка, с праздником! Жду тебя на выходные #старшая #доча #скучаю», — написал спортсмен.

«На наконец то, Диман», «Молодец! Поступок мудрого отца», «Дети не в чем не виноваты…», «Принцесса», «Красивая какая», «Похожа на вас», «На маму она похожа, младшая точно папина», «Очень, очень похожа на папу, просто копия, будь счастлива», — поддерживают Дмитрия поклонники.

Но не все оказались довольны фотоотчетом с праздника. На фоне прогремевшего скандала с попыткой отца уменьшить суммы алиментов, которые получает 9-летняя Ангелина, часть подписчиков обвинили его как минимум в жадности, а как максимум — в преступном пренебрежении к дочери.

«Зря написал ЕЩЕ ОДНА.. бросается в глаза», «ООО)) вспомнил про еще одну кровиночку», «Сделал Фотоотчет для всей страны, молодец», «А не выходные не ждешь?», «Все для Инстаграмм сделал, а в душе нет любви к дочери», «Поздравляет старшую дочку только на 8 марта и День рождение, почему так?», «Показушник…как начали писать про старшую так сразу в ленте выложил…а до 8 марта что не выкладывал?», «Это ритуальная игрушка! Почитайте!», «Почитай историю происхождения этого медведя в коробке, и никогда никому не делай такие подарки», «Это похоронный медведь», «Таких Мишек ставили умершим детям на могилы (если заметили то мишки без глаз)… а в России на этом как обычно решили навариться и стали продавать как подарки», «Вчера по тв была передача и показывали могилу в Китае с такими мишками. И говорили, что там эти мишки для кладбища делают. А к нам везут как и все из Китая», — набросились фолловеры. Они подсчитали, что шарики стоят 1300, а мишка из цветов — 3000 рублей.

«Это бред, этот фейк давно пустили по инету», «Обычные игрушки те же самые кладут, их тоже не покупать?», «А в Испании могут дарить две гвоздики на день рождения! Что дальше?», «А еще на похороны приносят цветы и кладут игрушки и конфеты на могилу. Бред не пишите», «Был репортаж об этих медведях на канале Москва 24. Там все подробно рассказали. Все ок, это не траурные мишки», «Давно уже написали статьи про этот вброс. Это обычные медведи. Даже на али эти медведи отмечены, как на день влюбленных дарить и др. Праздники. Никаких поминок там в помине нет», — защищают Дмитрия поклонники.

Действительно, по запросу «funeral teddy bear» поисковые системы выдают совершенно другую картинку.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram