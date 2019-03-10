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После обнаружения девочки-маугли завели уголовное дело 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 6 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Следователи задержали мать истощенной пятилетней девочки, которая была обнаружена с гнойным отитом и вросшим в шею украшением в квартире на севере Москвы, возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство», сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
«В настоящее время мать ребенка задержана в соответствии со ст. 91 УПК РФ. Следователи допрашивают женщину и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего», — передает ее слова ТАСС.
Она добавила, что девочка была обнаружена в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе. У нее отмечены признаки анорексии и отсутствуют социальные навыки. Также на шее у девочки было обнаружено вросшее в кожу украшение, которое изначально приняли на провод.
Соседи сообщили, что мать ребенка отсутствовала дома несколько дней. Девочка находится в реанимации.
Следователи намерены дать правовую оценку действиям должностных лиц органов опеки и попечительства Москвы.
Источник в правоохранительных органах отметил, что девочка очень грязная, а в квартире царит антисанитария.
Ранее СМИ сообщили, что сотрудники МЧС обнаружили в одной из квартир на Ленинградском шоссе в Москве пятилетнего «ребенка-маугли», который живет среди мусора. У девочки гнойный отит, она не умеет разговаривать, а в шею, как сообщалось, врос провод.
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Дети , Криминал , Происшествия , Юлия Иванова , МЧС , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС
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