Центральный аппарат СК проконтролирует дело о брошенной девочке в Москве

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования дела о пятилетней девочке, которую нашли с признаками истощения в московской квартире.

Как отметили в СК, мать ребёнка пояснила, что вынуждена «оставлять дочь дома одну на непродолжительное время», уходя на работу либо по делам.

«Поскольку у неё имеется просроченный долг за кредит, а также задолженность за коммунальные платежи, для их погашения она собиралась продать квартиру и временно, до приобретения нового жилья, переехать с ребенком к своему знакомому», — добавили там.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении москвички, которая бросила свою пятилетнюю дочь в квартире на Ленинградском шоссе.

Сообщается, что у ребёнка истощение, на её шее было обнаружено вросшее в кожу украшение.

Мать ребёнка задержана.