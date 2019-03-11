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Центральный аппарат СК проконтролирует дело о брошенной девочке в Москве 

RT на русском + ещё 5 21 минуту назад
Фото: RT на русском
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования дела о пятилетней девочке, которую нашли с признаками истощения в московской квартире.
Как отметили в СК, мать ребёнка пояснила, что вынуждена «оставлять дочь дома одну на непродолжительное время», уходя на работу либо по делам.
«Поскольку у неё имеется просроченный долг за кредит, а также задолженность за коммунальные платежи, для их погашения она собиралась продать квартиру и временно, до приобретения нового жилья, переехать с ребенком к своему знакомому», — добавили там.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении москвички, которая бросила свою пятилетнюю дочь в квартире на Ленинградском шоссе.
Сообщается, что у ребёнка истощение, на её шее было обнаружено вросшее в кожу украшение.
Мать ребёнка задержана.
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Дети , Александр Бастрыкин , СКР
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