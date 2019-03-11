Что стало с 7-летним сыном Анны Герман после ее смерти

Своего единственного сына популярная в СССР певица Анна Герман родила, когда ей было уже под сорок. Как вспоминал супруг вокалистки, любую свободную минуту Герман старалась проводить с ребенком, как будто знала, что счастье материнства дано ей совсем ненадолго. И действительно Анна Герман скончалась через 7 лет после появления на свет Збигнева-младшего.

Счастье без штампов

Можно смело сказать, что Збигнев-младший был желанным, долгожданным и любимым ребенком. Его родители, Анна Герман и Збигнев Тухольский, познакомились во Вроцлаве еще в 1960 году. Инженер Тухольский приехал в город в командировку. Когда работа была закончена, он решил отправиться на местный пляж и искупаться. Заметив одинокую девушку, Збигнев попросил ее посторожить его вещи. Немного побеседовав, молодые люди обменялись номерами телефонов. Несмотря на взаимные чувства, Анна Герман и Збигнев Тухольский долгое время жили отдельно. Как утверждает вдовец певицы, им не нужны были штампы в паспортах: они и без того любили друг друга. Герман и Тухольский зарегистрировали свои отношения только спустя 12 лет после встречи на пляже. За это время Анна успела побывать в страшной аварии, в связи с последствиями которой врачи запретили ей рожать. Но вокалистка никого и слушать не хотела. В 1972 году на свет появился Збигнев-младший.

После смерти певицы

По рассказам супруга Анны Герман, исполнительница проводила с сыном каждую свободную минуту, будто знала о том, что ей отмерян короткий срок. Она умерла от саркомы в августе 1982 года. Через 3 месяца Збигневу-младшему исполнилось всего 7 лет. Все заботы о ребенке легли на плечи его отца. Збигнев Тухольский поставил крест на своей личной жизни. Он решил, что больше никогда не жениться для того, чтобы не травмировать и без того пострадавшую психику сына. Посильную помощь в воспитании мальчика Тухольскому оказывала и мать Анны Герман Ирма. Поначалу после рождения Збышека Тухольский и Ирма Бернер не могли найти общий язык. Однако после того, как теща переехала к зятю, сдружились. Несмотря на то, что Тухольский-младший был окружен заботой и вниманием даже после смерти матери, он вырос несколько нелюдимым и замкнутым человеком. Близкие говорят, что эти черты он унаследовал от своего отца.

Таланты сына Анны Герман