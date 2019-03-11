5 функций в воспитании, которые лучше взять отцу

Конечно, наши мамы могут все-все-все и даже больше! Но эти пять обязанностей по воспитанию ребенка по возможности лучше оставить именно отцам.

Что в воспитании детей лучше получается у пап? С этим вопросом мы обратились к Валерии Зинатулиной, психологу-психотерапевту, специалисту по кризисным ситуациям и психологическим проблемам мужчин.

Физическое развитие ребенка

Кто как не отец, такой большой и сильный, может стать примером и приучить к полезным привычкам и здоровому образу жизни? Пробежка, футбол, водные процедуры… В выходные активный отдых — лыжи, теннис, велосипед и так далее.

Отцам проще воспитать в детях любовь к спорту, верный друг которого — дисциплина.

Культура безопасности жизнедеятельности

Это больше, чем понятие «нельзя» в пределах дома.

Ребенок должен знать о скрытых опасностях улицы, общественных мест, транспорта. И запомнить номера телефонов спасательных служб. А папа должен объяснить все это своим детям.

Формирование представления о мужском нравственном поведении

Хорошо, если отец расскажет детям о народных героях и почему важно чтить их память. В помощь — книги, фильмы, музеи.

Детям с раннего возраста следует знать, что нравственное мужское поведение — это уважать девочек, женщин, уступать им место, помогать и защищать.

Формирование представления о мужском нравственном поведении послужит ярким примером для мальчиков — каким нужно стать в будущем. А для девочек достойные мужские качества станут частью образа будущего спутника жизни.

Развитие мышления и логики

Отцы лучше играют с детьми в головоломки и конструкторы, могут быстрее помочь с задачками по точным наукам — математике, физике.

Часто общение отца с ребенком проходит на равных, он обращается к нему как ко взрослому, а это укрепляет у малыша веру в себя.

Суть мужского взгляда на проблему и подходы к ее решению помогают детям легче справляться с каждодневными трудностями.

Чувство защищенности

С момента рождения младенец оказывается в мире, в котором есть только он и его мама. А окружающий мир и люди в нем пугают и настораживают. Если хочется предпринять попытку для исследования, то совсем ненадолго и сразу к маминым рукам.

Ребенок грудного возраста чувствует себя защищенным только рядом с мамой.

Когда в детский мир входит папа, то малыш получает особую поддержку, а его вселенная существенно расширяется.

Удовлетворив потребность в безопасности, малыши становятся увереннее, активнее исследуют пространство вокруг себя, а следовательно, быстрее развиваются и формируют бытийные понятия.

Что могут сделать отцы для развития ребенка

• Предоставлять детям определенную свободу.

• Позволять рисковать (разумеется, под вашим присмотром).

• Учить стойко переносить неудачи.

• Обсуждать возможные последствия непослушания (например, нежелание учиться, поедать конфеты вместо обеда).

• Объяснять значение компромиссов и понимания, что невозможно получить все и сразу.

• Определить зону ответственности ребенка (например, уход за домашним животным, мытье посуды).

• Настраивать на оптимизм (ведь дети любую свою неудачу воспринимают как трагедию мирового масштаба!).

Главное — помните, что принципы, привычки и поведение, которые вы прививаете детям, не должны расходиться с вашим собственным образом жизни.