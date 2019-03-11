Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 функций в воспитании, которые лучше взять отцу 

Letidor.ru 34 минуты назад
Фото: Shutterstock/VOSTOCK
Конечно, наши мамы могут все-все-все и даже больше! Но эти пять обязанностей по воспитанию ребенка по возможности лучше оставить именно отцам.
Что в воспитании детей лучше получается у пап? С этим вопросом мы обратились к Валерии Зинатулиной, психологу-психотерапевту, специалисту по кризисным ситуациям и психологическим проблемам мужчин.

Физическое развитие ребенка

Кто как не отец, такой большой и сильный, может стать примером и приучить к полезным привычкам и здоровому образу жизни? Пробежка, футбол, водные процедуры… В выходные активный отдых — лыжи, теннис, велосипед и так далее.
Отцам проще воспитать в детях любовь к спорту, верный друг которого — дисциплина.

Культура безопасности жизнедеятельности

Это больше, чем понятие «нельзя» в пределах дома.
Ребенок должен знать о скрытых опасностях улицы, общественных мест, транспорта. И запомнить номера телефонов спасательных служб. А папа должен объяснить все это своим детям.

Формирование представления о мужском нравственном поведении

Хорошо, если отец расскажет детям о народных героях и почему важно чтить их память. В помощь — книги, фильмы, музеи.
Детям с раннего возраста следует знать, что нравственное мужское поведение — это уважать девочек, женщин, уступать им место, помогать и защищать.
Формирование представления о мужском нравственном поведении послужит ярким примером для мальчиков — каким нужно стать в будущем. А для девочек достойные мужские качества станут частью образа будущего спутника жизни.

Развитие мышления и логики

Отцы лучше играют с детьми в головоломки и конструкторы, могут быстрее помочь с задачками по точным наукам — математике, физике.
Часто общение отца с ребенком проходит на равных, он обращается к нему как ко взрослому, а это укрепляет у малыша веру в себя.
Суть мужского взгляда на проблему и подходы к ее решению помогают детям легче справляться с каждодневными трудностями.

Чувство защищенности

С момента рождения младенец оказывается в мире, в котором есть только он и его мама. А окружающий мир и люди в нем пугают и настораживают. Если хочется предпринять попытку для исследования, то совсем ненадолго и сразу к маминым рукам.
Ребенок грудного возраста чувствует себя защищенным только рядом с мамой.
Когда в детский мир входит папа, то малыш получает особую поддержку, а его вселенная существенно расширяется.
Удовлетворив потребность в безопасности, малыши становятся увереннее, активнее исследуют пространство вокруг себя, а следовательно, быстрее развиваются и формируют бытийные понятия.

Что могут сделать отцы для развития ребенка

• Предоставлять детям определенную свободу.
• Позволять рисковать (разумеется, под вашим присмотром).
• Учить стойко переносить неудачи.
• Обсуждать возможные последствия непослушания (например, нежелание учиться, поедать конфеты вместо обеда).
• Объяснять значение компромиссов и понимания, что невозможно получить все и сразу.
• Определить зону ответственности ребенка (например, уход за домашним животным, мытье посуды).
• Настраивать на оптимизм (ведь дети любую свою неудачу воспринимают как трагедию мирового масштаба!).
Главное — помните, что принципы, привычки и поведение, которые вы прививаете детям, не должны расходиться с вашим собственным образом жизни.
Letidor.ru: последние новости
В Индии женщина, не имеющая возможности вести половую жизнь, родила ребенка В Китае мать отказалась от 12-летнего сына из-за плохой оценки в школе Сергей Лазарев поделился фото прогулки с сыном и собаками
Женский форум
Дети
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы самые популярные эротические фантазии1
Лайфхаки топовых моделей для идеальной кожи
Гвинет Пэлтроу кардинально преобразилась1
Как научиться говорить «нет»
Китаянка может превращаться в известных личностей12
Видео
Глюк’oZa шокировала откровенным танцем
Звёзды
Актриса рассказала о двух трагедиях своей семьи
Звёзды
Водонаева призналась в интиме с женщиной
Звёзды
Экс-жена Александра Серова поведала о муже-тиране
Звёзды Любовь
Дети российских звезд с редкими именами
Дети Звёзды
Валентин Смирнитский не попал на похороны сына
Звёзды Дети
Цекало женился на 27-летней модели
Звёзды В мире
Игорь Крутой рассказал о своей глухоте
Звёзды Здоровье
Супруг Пелагеи впервые показал двухлетнюю дочь
Звёзды
Штангисты падают в обморок один за другим
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение