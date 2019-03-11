В Петербурге наказана мать, морившая голодом детей

В Северной столице мать троих детей наказана за ненадлежащее исполнение обязанностей родителя. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга. Суд признал женщину виновной и назначил штраф в размере 15 тысяч рублей.

По информации прокуратуры, мать троих детей в возрасте от 7 до 15 лет, оставила их без материнской заботы. Женщина не кормила детей и жестоко обращалась с ними.

«В период с января по декабрь 2017 года, проживая вместе с ними, оставляла детей без материнской заботы и внимания, жестоко обращалась с ними, не предоставляла малолетним питания, соответствующего их возрасту и физиологическим потребностям, медицинской помощи, соответствующего ухода», — сообщает ведомство.

После проверок несовершеннолетних детей у женщины забрали и отправили в больницу для дальнейшего лечения. Сейчас все трое находятся в учреждении социального обслуживания для детей. Свою вину женщина полностью признала, поэтому суд назначил ей штраф в размере 15 тысяч рублей.

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