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В Петербурге наказана мать, морившая голодом детей 

РИА «ФедералПресс» + ещё 4 8 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Северной столице мать троих детей наказана за ненадлежащее исполнение обязанностей родителя. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга. Суд признал женщину виновной и назначил штраф в размере 15 тысяч рублей.
По информации прокуратуры, мать троих детей в возрасте от 7 до 15 лет, оставила их без материнской заботы. Женщина не кормила детей и жестоко обращалась с ними.
«В период с января по декабрь 2017 года, проживая вместе с ними, оставляла детей без материнской заботы и внимания, жестоко обращалась с ними, не предоставляла малолетним питания, соответствующего их возрасту и физиологическим потребностям, медицинской помощи, соответствующего ухода», — сообщает ведомство.
После проверок несовершеннолетних детей у женщины забрали и отправили в больницу для дальнейшего лечения. Сейчас все трое находятся в учреждении социального обслуживания для детей. Свою вину женщина полностью признала, поэтому суд назначил ей штраф в размере 15 тысяч рублей.
Ранее мы сообщали о том, что в Ленинградской области в квартире нашли труп годовалого ребенка. Причина гибели младенца пока не известна. Специалисты отправили тело ребенка в морг для экспертизы.
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