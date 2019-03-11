В Ижевске проверят женщину, которая свешивала сына с 14 этажа

Психиатры в Удмуртии проверяют на вменяемость жительницу Ижевска, которая свесила шестилетнего сына вверх ногами из окна 14 этажа за отказ убирать игрушки, сообщили в следственном управлении СК РФ по республике.

По данным ведомства, инцидент произошел в жилом доме по улице Баранова Ижевска в конце октября 2018 года, но известно об этом правоохранительным органам стало только сейчас.

"Женщина 30 лет находилась дома с двумя детьми десяти и шести лет. Когда младший сын отказался убирать игрушки, мама решила наказать его за непослушание. Она вывела ребенка на балкон, взяла за ноги и свесила на улицу вниз головой из окна. Квартира находится на 14 этаже", — сообщили в удмуртском следкоме.

Ведомство отмечает, что издевательство над ребенком происходило в присутствии 10-летнего сына, который стоял рядом, плакал и просил вернуть брата в квартиру. Женщина некоторое время удерживала сына вниз головой, потом, решив, что он наказан достаточно, втащила в квартиру через окно.

"Следователи завели дело об истязании. Психиатры СК проверяют ее на вменяемость. Поговорив с соседями, следователи выяснили, что женщина и раньше совершала неправомерные действия в отношении своих сыновей в воспитательных целях", — информирует следственное управление региона.

Отмечается, что подозреваемая жительница Ижевска разведена с мужем. По решению суда, шестилетний сын проживает с ней, а десятилетний — с отцом. Накануне случившегося старший сын приехал в гости к матери.