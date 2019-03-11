Самые известные случаи детей с синдромом Маугли

10 марта в одной из московских квартир нашли девочку-маугли. Соседи вызвали МЧС , когда услышали дикие крики. Пятилетняя Люба жила в квартире, в обустроенной берлоге из мусора. Она не разговаривает, а в ее шею вросла резинка для волос в форме пружинки. Мать приходила к ней раз в несколько недель, оставляла еду и воду, а затем опять уходила. Правоохранительные органы завели дело о покушении на убийство.

Это не первый случай ребенка с синдромом Маугли в истории. Рассказываем, как сложились судьбы детей, которые выросли без людей.

Ваня Павлов (Волгоград)

В 2008 году социальные работники обнаружили еще одного ребенка-маугли. Его прозвали "мальчик-птица". Дело в том, что шестилетний Ваня не умел разговаривать, а только чирикал. Его мама не выпускала ребенка на улицу, не давала ему ходить в детский сад и не занималась воспитанием. Сама она утверждала, что не видит ничего странного в мальчике, но считает, что у него есть задержка в развитии. То, что она не выпускала Ваню из дома, она обосновала тем, что боится жестокого мира.

Мадина (Уфа)

В 2009 году инспекторы по делам несовершеннолетних нашли пятилетнюю девочку Мадину. В момент проверки она сидела голая на полу и отбирала обглоданную кость у собак, а ее мама сидела за столом и ела из тарелки. Лучшими друзьями девочки стали собаки, с которыми она ела и спала. Врачи забрали ее в больницу и выяснили, что она почти полностью здорова, но за один раз могла съесть палку колбасы и выпить литр сока. Она боялась людей, из слов знала только "да" и "нет" и почти не умела ходить — все время пыталась встать на четвереньки.

Ваня Мишуков (Москва)

В 1998 году в Реутове нашли шестилетнего мальчика Ваню, который стал вожаком стаи собак. Два года он жил на улице, добывал животным еду, а взамен они согревали и защищали его. Его забрали в детский дом, а там он нашел приемную семью. Когда он уже начал нормально разговаривать, то рассказал, что познакомился с одной бездомной собакой, а потом к ним примкнули и другие. Сам он признался, что не хотел уходить из новой семьи и очень скучает по своим старым четвероногим друзьям.