Мать одичавшей девочки объяснила, зачем бросила ребенка

Ирина Гаращенко, чью дочь обнаружили среди гор мусора в квартире, дала первые показания следователям. Пока что они звучат бессвязно: то, что пятилетняя малышка была брошена на произвол судьбы, мать объяснила долгами по кредиту. Гнойный отит, полное отсутствие социализации и неумение девочки даже сходить в туалет в эти объяснения не вписываются.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на личный контроль в центральном аппарате СК России ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения в московской квартире беспризорного одичалого ребенка. Сейчас следователи ведут разбирательство, подозревая задержанную мать ребенка в покушении на убийство.

Мать ребенка Ирина Гаращенко задержана. На допросе она рассказала, что растит дочь одна и вынуждена, уходя на работу либо по делам, оставлять ее дома одну. При этом женщина говорила о «непродолжительном» времени. Кроме того, поскольку мать-одиночка запуталась в долгах, он собралась продать квартиру.

По словам Гаращенко, пока что она намеревалась пожить с ребенком у своего приятеля. А там удалось бы продать нынешнюю квартиру и купить что попроще.

Теперь следователи проверят, как связано намерение сменить квартиру с антисанитарией в нынешнем жилье, горами гниющего мусора, вонью в доме и нелюдимостью дочери. Проверят также и приятеля, который якобы согласился приютить мать со странностями и ее ребенка, который даже не обучен элементарному: разговаривать и ходить на горшок.

«В рамках расследования уголовного дела следователи провели осмотр места происшествия; допрошены сотрудники правоохранительных органов по району Левобережный, участковый и инспектор по делам несовершеннолетних. По обстоятельствам произошедшего допрошены соседи семьи, а также консьерж и управдом. В лечебном учреждении произведена выемка медицинской документации малолетней»,

— добавили в СК.

Ранее стало известно, что мать девочки долгое время жила с мужчиной, но три года назад его депортировали на Украину. После этого за женщиной стали замечать странности. Мать редко появлялась дома, ребенок надолго оставался один, а органы опеки и полиция никак не участвовали в судьбе пятилетней девочки. В этой связи СК готовится дать принципиальную оценку действиям сотрудников органов опеки и попечительства, а также полиции.