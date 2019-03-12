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Родителей могут обязать говорить правду о здоровье детей 

360tv.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Комитет Госдумы по охране здоровья проведет 12 марта «круглый стол», на котором будет обсуждаться законопроект о школьной медицине. Согласно документу, родителей обяжут предоставлять достоверные данные о здоровье детей, если тем требуется особый режим для физических нагрузок, отдыха или обучения. Об этом сообщила «Парламентская газета».
Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов подчеркнул, что работа над законопроектом будет завершена в ближайшее время, а на его принятие он надеется в рамках весенней сессии.
На мероприятии эксперты и парламентарии обсудят также медицинскую помощь воспитанникам детских садов, школьникам, студентам учреждений среднего профессионального образования. Также планируется поднять вопрос финансирования развития данной отрасли, подготовки кадров для школьных медпунктов и подвести некоторые предварительные результаты проекта «Школьная медицина».
Пилотный проект «Школьная медицина» на протяжении трех лет реализуется в Тамбовской, Смоленской, Ростовской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Саха-Якутия. Об организации медицинской помощи в школах Москвы парламентариям расскажут руководители столичного Департамента здравоохранения.
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