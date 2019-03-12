В Северной Македонии родился ребенок весом 5,7 кг

В Клинике гинекологии и акушерства в Скопье родился ребёнок весом 5 700 граммов. Отмечается, что событие стало рекордным для Северной Македонии.

Об этом сообщается на странице медицинского учреждения в социальной сети Facebook.

Как уточняет РИА Новости , ребёнок появился на свет в феврале, но информацию решили обнародовать только сейчас.

Рост новорождённого составляет 55 сантиметров. По словам врачей, ребёнок появился на свет естественным путём, в настоящее время он и его мать чувствуют себя хорошо.

В сентябре 2017 года сайт kp.ru передавал, что 32-летняя жительница Новосибирска Светлана Каскеева родила ребёнка весом 5 760 граммов.