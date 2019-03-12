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В Северной Македонии родился ребенок весом 5,7 кг 

RT на русском + ещё 3 5 часов назад
Фото: Мир24
В Клинике гинекологии и акушерства в Скопье родился ребёнок весом 5 700 граммов. Отмечается, что событие стало рекордным для Северной Македонии.
Об этом сообщается на странице медицинского учреждения в социальной сети Facebook.
Как уточняет РИА Новости, ребёнок появился на свет в феврале, но информацию решили обнародовать только сейчас.
Рост новорождённого составляет 55 сантиметров. По словам врачей, ребёнок появился на свет естественным путём, в настоящее время он и его мать чувствуют себя хорошо.
В сентябре 2017 года сайт kp.ru передавал, что 32-летняя жительница Новосибирска Светлана Каскеева родила ребёнка весом 5 760 граммов.
RT на русском: последние новости
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